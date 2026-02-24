Видео
Главная Метео Синоптик Диденко предупредила украинцев о непогоде завтра

Дата публикации 24 февраля 2026 18:36
Прогноз погоды на 25 февраля - синоптик Диденко предупредила украинцев
Непогода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 25 февраля ожидается прохладная и влажная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами с сочетанием обоих видов, пройдут в большинстве областей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться около 0 °C, прогнозирует Диденко. На юге страны предполагаются чуть более теплые показатели - +2...+4 °C. Из-за осадков дороги станут скользкими, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными и выбирать соответствующую обувь и шины.

В Киеве завтра ожидаются мокрый снег и дождь, усиливаемые северо-западным ветром. Ветер будет умеренным, что дополнительно будет снижать ощущение температуры. Синоптики советуют горожанам планировать передвижение с учетом погодных условий и соблюдать правила безопасности на дорогах.

Похожая ситуация будет наблюдаться в большинстве центральных и северных областей, где на дорогах также ожидается гололедица и мокрый снег. На юге и востоке осадки будут менее интенсивными, но температура воздуха будет оставаться близкой к нулю, что может затруднять движение на дорогах.

Погода в Україні 25 лютого
Карта погоды на 25 февраля. Фото: meteopost.com

Погода в Украине

Во вторник, 24 февраля, в регионах прошел умеренный мокрый снег и дождь, а в северных и восточных областях ночью — небольшие осадки. На большинстве дорог, кроме юга и юго-востока, сохраняется гололедица.

В Украине ожидается смена погодных условий — после периода морозов придет постепенное потепление. По прогнозам синоптиков, уже в течение этой недели температура воздуха повысится до +10 °C и выше.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
