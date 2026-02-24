Прогноз погоди на 25 лютого — синоптик Діденко попередила українців

Негода в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні 25 лютого очікується прохолодна та волога погода. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями з поєднанням обох видів, пройдуть у більшості областей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься близько 0 °C, прогнозує Діденко. На півдні країни передбачаються трохи тепліші показники — +2…+4 °C. Через опади дороги стануть слизькими, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними та обирати відповідне взуття та шини.

У Києві завтра очікуються мокрий сніг та дощ, посилювані північно-західним вітром. Вітер буде помірним, що додатково знижуватиме відчуття температури. Синоптики радять містянам планувати пересування з урахуванням погодних умов та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Схожа ситуація спостерігатиметься в більшості центральних і північних областей, де на дорогах також очікується ожеледиця та мокрий сніг. На півдні та сході опади будуть менш інтенсивними, але температура повітря залишатиметься близькою до нуля, що може ускладнювати рух на дорогах.

Карта погоди на 25 лютого. Фото: meteopost.com

Погода в Україні

У вівторок, 24 лютого, в регіонах пройшов помірний мокрий сніг та дощ, а в північних і східних областях вночі — невеликі опади. На більшості доріг, крім півдня та південного сходу, зберігається ожеледиця.

В Україні очікується зміна погодних умов — після періоду морозів прийде поступове потепління. За прогнозами синоптиків, уже протягом цього тижня температура повітря підвищиться до +10 °C і вище.