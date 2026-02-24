Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптик Діденко попередила про негоду в більшості областей

Синоптик Діденко попередила про негоду в більшості областей

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 18:36
Прогноз погоди на 25 лютого — синоптик Діденко попередила українців
Негода в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні 25 лютого очікується прохолодна та волога погода. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями з поєднанням обох видів, пройдуть у більшості областей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься близько 0 °C, прогнозує Діденко. На півдні країни передбачаються трохи тепліші показники — +2…+4 °C. Через опади дороги стануть слизькими, тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними та обирати відповідне взуття та шини.

У Києві завтра очікуються мокрий сніг та дощ, посилювані північно-західним вітром. Вітер буде помірним, що додатково знижуватиме відчуття температури. Синоптики радять містянам планувати пересування з урахуванням погодних умов та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Схожа ситуація спостерігатиметься в більшості центральних і північних областей, де на дорогах також очікується ожеледиця та мокрий сніг. На півдні та сході опади будуть менш інтенсивними, але температура повітря залишатиметься близькою до нуля, що може ускладнювати рух на дорогах.

Погода в Україні 25 лютого
Карта погоди на 25 лютого. Фото: meteopost.com

Погода в Україні

У вівторок, 24 лютого, в регіонах пройшов помірний мокрий сніг та дощ, а в північних і східних областях вночі — невеликі опади. На більшості доріг, крім півдня та південного сходу, зберігається ожеледиця.

В Україні очікується зміна погодних умов — після періоду морозів прийде поступове потепління. За прогнозами синоптиків, уже протягом цього тижня температура повітря підвищиться до +10 °C і вище.

погода Наталка Діденко прогноз погоди опади погода в Україні ожеледиця
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації