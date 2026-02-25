Відео
Головна Метео Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних

Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 12:29
Прогноз магнітних бур на 25 лютого — чого очікувати
Вплив магнітних бур на самопочуття людей. Фото: колаж Новини.LIVE

У середу, 25 лютого, сильних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття та здоров'я протягом дня.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 25 лютого

Отже, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся один спалах класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде дуже низькою з ймовірністю спалахів C-класу та невеликою ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 25 лютого 

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 0.
Магнітні бурі 25 лютого
Прогноз магнітних бур. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. Водночас своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають підготуватися та знизити ризик інфарктів і інсультів у небезпечні дні. 

Можливі симптоми під час магнітних бур: 

  • головний біль та відчуття тиску в скронях;  
  • запаморочення та загальна слабкість;  
  • швидка втома, сонливість або безсоння;  
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою;  
  • зниження концентрації уваги;  
  • перепади артеріального тиску;  
  • загострення хронічних захворювань.

Що чекати від погоди метеозалежним

Гідрометцентру спрогнозував потепління в Україні 25 лютого. Відтак, найтепліше сьогодні вдень буде на Закарпатті та в південній частині України.

Водночас синоптик Наталка Діденко попередила про опади у вигляді дощу та мокрого снігу у більшості областей України 25 лютого.

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла подробиці про потепління та справжню весну, що накриють Україну наприкінці лютого.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
