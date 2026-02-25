Відео
Головна Метео Гідрометцентр попередив про сніги і дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про сніги і дощі в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 25 лютого, в Україні — Укргідрометцентр
Сніг та мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 25 лютого, повідомили синоптики. В цей день її визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря. Очікується ще одна тепла доба з майже однаковою температурою вночі та вдень, найтепліше вдень на Закарпатті та в південній частині країни.

Про це у вівторок, 24 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 лютого

В Україні 25 лютого будуть дощі і сніги
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно. Буде невеликий мокрий сніг та дощ, на крайньому півдні, вночі і на сході країни помірні опади. Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі та вдень становитиме -2...+3 °С (вдень на Закарпатті та в південній частині +1...+6 °С).

Прогноз погоди в Україні 25 лютого
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та в Києві 25 лютого буде хмарно, очікується мокрий сніг та дощ. По області вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень очікується близько -2...+3 °С.

У Києві тим часом вночі та вдень 0...+2 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 лютого температура повітря в Україні вночі та вдень коливатиметься близько 0 °С. Лише у південній частині +2...+4 °С.

У середу переважатиме волога погода. Зокрема дощ, місцями з мокрим снігом або ж тільки мокрий сніг. На дорогах буде мокро і слизько.

Тим часом у Києві передбачаються опади мокрого снігу та дощу, дутиме рвучкий північно-західний вітер, а температура становитиме близько 0 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які овочі та зелень варто сіяти на розсаду вже в лютому, щоб зібрати перший врожай до кінця весни або ж на початку літа.

Також ми інформували, як врятувати врожай у лютому 2026 року через морози та підтоплення.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
