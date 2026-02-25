Погода сегодня, 25 февраля, в Украине - Укргидрометцентр

Гидрометцентр предупредил о новых осадках в Украине сегодня
Прогноз погоды на среду, 25 февраля, сообщили синоптики. Согласно их данным, погоду сегодня буде определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух. Синоптики уточнили, что в этот день будут теплые сутки с почти одинаковой температурой ночью и днем, но более тепло будет на Закарпатье и в южной части страны.
Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 25 февраля
По данным синоптиков, сегодня будет облачно. Будет небольшой мокрый снег и дождь, на крайнем юге, ночью и на востоке страны умеренные осадки. Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью и днем составит -2...+3 °С (днем на Закарпатье и в южной части +1...+6 °С).
В Киевской области и в Киеве 25 февраля будет облачно, ожидается мокрый снег и дождь. По области ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем ожидается около -2...+3 °С.
В Киеве тем временем ночью и днем 0...+2 °С.
Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 февраля температура воздуха в Украине ночью и днем будет колебаться около 0 °С. Только в южной части +2...+4 °С.
В среду будет преобладать влажная погода. В частности дождь, местами с мокрым снегом или только мокрый снег. На дорогах будет мокро и скользко.
Тем временем в Киеве предполагаются осадки мокрого снега и дождя, будет дуть порывистый северо-западный ветер, а температура составит около 0 °С.
