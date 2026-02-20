Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых

Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 15:02
Будут ли сильные магнитные бури 20 февраля — прогноз
Влияние магнитных бурь на самочувствие людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 20 февраля, магнитных бурь не ожидается. Но людям, чувствительным к изменениям погоды, следует внимательнее следить за самочувствием в течение дня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса B, три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 20 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 9.
Прогноз магнітних бур на 20 лютого
Прогноз магнитных бурь. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.

Ключевые возможные симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общая слабость;
  • быстрая усталость, сонливость или бессонница;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Прогноз погоды — к чему готовиться метеозависимым

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала на сегодня довольно морозную погоду. Кое-где в пятницу ожидается до -14 °С.

В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, когда ожидать значительное потепление в Украине. По ее информации, морозы пойдут на спад с 23 февраля.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине этой весной. Ожидается, что весна 2026 года будет переменчивой и не будет спешить с теплом.

погода здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации