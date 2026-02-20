Будут ли сильные магнитные бури 20 февраля — прогноз

Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых
В пятницу, 20 февраля, магнитных бурь не ожидается. Но людям, чувствительным к изменениям погоды, следует внимательнее следить за самочувствием в течение дня.
Магнитные бури 20 февраля
В пятницу, 20 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса B, три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек M-класса.
Солнечная активность на 20 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 9.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.
Ключевые возможные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общая слабость;
- быстрая усталость, сонливость или бессонница;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
Прогноз погоды — к чему готовиться метеозависимым
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала на сегодня довольно морозную погоду. Кое-где в пятницу ожидается до -14 °С.
В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, когда ожидать значительное потепление в Украине. По ее информации, морозы пойдут на спад с 23 февраля.
Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине этой весной. Ожидается, что весна 2026 года будет переменчивой и не будет спешить с теплом.
