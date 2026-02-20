Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео П'ять спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

П'ять спалахів на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 15:02
Прогноз магнітних бур на 20 лютого — чого очікувати
Вплив магнітних бур на самопочуття людей. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 лютого, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на дані Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 20 лютого

У п'ятницю, 20 лютого, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу B, три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів M-класу. 

Сонячна активність на 20 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 9.
Прогноз магнітних бур на 20 лютого
Прогноз магнітних бур. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. Водночас своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають підготуватися та знизити ризик інфарктів і інсультів у небезпечні дні. 

Ключові можливі симптоми під час магнітних бур: 

  • головний біль та відчуття тиску в скронях;  
  • запаморочення та загальна слабкість;  
  • швидка втома, сонливість або безсоння;  
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою;  
  • зниження концентрації уваги;  
  • перепади артеріального тиску;  
  • загострення хронічних захворювань.

Прогноз погоди — до чого готуватися метеозалежним

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала на сьогодні доволі морозну погоду. Подекуди у п'ятницю очікується до -14 °С.

Своєю чергою синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха спрогнозувала, коли очікувати значне потепління в Україні. За її інформацією, морози підуть на спад з 23 лютого.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї весни. Очікується, що весна 2026 року буде мінливою і не поспішатиме з теплом.

погода здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації