Прогноз магнітних бур на 20 лютого — чого очікувати

У п'ятницю, 20 лютого, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.

Магнітні бурі 20 лютого

У п'ятницю, 20 лютого, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу B, три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 20 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 9.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. Водночас своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають підготуватися та знизити ризик інфарктів і інсультів у небезпечні дні.

Ключові можливі симптоми під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальна слабкість;

швидка втома, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Прогноз погоди — до чого готуватися метеозалежним

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала на сьогодні доволі морозну погоду. Подекуди у п'ятницю очікується до -14 °С.

Своєю чергою синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха спрогнозувала, коли очікувати значне потепління в Україні. За її інформацією, морози підуть на спад з 23 лютого.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї весни. Очікується, що весна 2026 року буде мінливою і не поспішатиме з теплом.