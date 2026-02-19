Прогноз погоди в Україні на 20 лютого від Діденко

Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 лютого, вночі буде холодно — подекуди до -14 °С. Натомість вдень у деяких регіонах очікується потепління та плюсова температура.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого

За прогнозами Наталки Діденко, у п'ятницю в Україні температура повітря вночі — -6...-12 °С. На півночі до -14 °С, а у південній частині 0...-3 °С.

Протягом дня п'ятниці в Україні очікується -2...-5 °С, у південній частині +1...+6 °С.

Завтра сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території — без істотних опадів.

У Києві 20 лютого без опадів. Вночі -10 °С, вдень -2 °С.

Ночі суботи та неділі ще побудуть морозними, до -12...- 15 °С. Однак вже 23 лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Яку погоду прогнозують синоптики на найближчі дні

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха прогнозує, що найближчі чотири доби в Україні будуть доволі морозними. Однак, за її даними вже з 23 лютого очікується значне потепління.

На сьогодні, 19 лютого, синоптики прогнозують морози та ожеледицю у більшості областей України. Температура вдень -3...-9 °С.

Столицю у четвер теж накриє зимова негода. В Києві та Київській області очікується сильна ожеледиця та сніг.