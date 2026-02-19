Синоптик Диденко спрогнозировала погоду в Украине на 20 февраля

Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 февраля, в Украине продолжится зима и морозы. Однако в южной части ожидается потепление — +1...+6 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине на 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля

По прогнозам Наталки Диденко, в пятницу в Украине температура воздуха ночью — -6...-12 °С. На севере до -14 °С, а в южной части 0...-3 °С.

В течение дня пятницы в Украине ожидается -2...-5 °С, в южной части +1...+6 °С.

Завтра снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории — без существенных осадков.

В Киеве 20 февраля без осадков. Ночью -10 °С, днем -2 °С.

Ночи субботы и воскресенья еще побудут морозными, до -12... -15 °С. Однако уже 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явная смена воздушной массы на существенно более теплую.

Какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие дни

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха прогнозирует, что ближайшие четверо суток в Украине будут довольно морозными. Однако, по ее данным уже с 23 февраля ожидается значительное потепление.

На сегодня, 19 февраля, синоптики прогнозируют морозы и гололед в большинстве областей Украины. Температура днем -3...-9 °С.

Столицу в четверг тоже накроет зимняя непогода. В Киеве и Киевской области ожидается сильный гололед и снег.