Прогноз магнитных бурь на 7 февраля — чего ожидать метеозависимым

В субботу, 7 февраля, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog, передает Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Магнитные бури 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Однако несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С класса (такие вспышки существенно не влияют на Землю), четыре вспышки класса М, самая большая из которых М2,2

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 7 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;

Количество солнечных пятен — 52.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или бессонница;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

