Прогноз магнитных бурь на 7 февраля — чего ожидать метеозависимым

Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых
В субботу, 7 февраля, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии в течение дня.
Об этом информирует Meteoprog, передает Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.
Магнитные бури 7 февраля
Сегодня, 7 февраля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Однако несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С класса (такие вспышки существенно не влияют на Землю), четыре вспышки класса М, самая большая из которых М2,2
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 7 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонница;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
