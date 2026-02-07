Видео
Видео

Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых

Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 14:56
Прогноз магнитных бурь на 7 февраля — чего ожидать метеозависимым
Иллюстративное фото: Freepik

В субботу, 7 февраля, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако метеозависимым стоит позаботиться о своем самочувствии в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog, передает Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Читайте также:
Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Однако несмотря на это существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С класса (такие вспышки существенно не влияют на Землю), четыре вспышки класса М, самая большая из которых М2,2

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 7 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%;
  • Количество солнечных пятен — 52.
Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общую слабость;
  • быструю усталость, сонливость или бессонница;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака должны обратить внимание на здоровье в феврале 2026 года.

Также мы публиковали лунный календарь здоровья, ухода и красоты на февраль 2026 года.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

здоровье магнитные бури головная боль погода в Украине метеозависимость плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
