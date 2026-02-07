Відео
Відео

Головна Метео Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних

Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 14:56
Прогноз магнітних бур на 7 лютого — чого очікувати метеозалежним
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У суботу, 7 лютого, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog, передає Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Читайте також:
Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 7 лютого, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Однак попри це суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 10 спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю), чотири спалахи класу М, найбільший з яких М2,2 

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 7 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%; 
  • Кількість сонячних плям — 52.
У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях; 
  • запаморочення та загальну слабкість; 
  • швидку втому, сонливість або безсоння; 
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою; 
  • зниження концентрації уваги; 
  • перепади артеріального тиску; 
  • загострення хронічних захворювань.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку мають звернути увагу на здоров'я у лютому 2026 року.

Також ми публікували місячний календар здоров'я, догляду і краси на лютий 2026.

здоров'я магнітні бурі головний біль погода в Україні метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
