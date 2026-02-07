Прогноз магнітних бур на 7 лютого — чого очікувати метеозалежним

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У суботу, 7 лютого, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog, передає Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Реклама

Читайте також:

Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 7 лютого

Сьогодні, 7 лютого, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Однак попри це суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 10 спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю), чотири спалахи класу М, найбільший з яких М2,2

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 7 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;

Кількість сонячних плям — 52.

У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальну слабкість;

швидку втому, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку мають звернути увагу на здоров'я у лютому 2026 року.

Також ми публікували місячний календар здоров'я, догляду і краси на лютий 2026.

Ваша пробна версія Premium закінчилася