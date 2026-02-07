Прогноз магнітних бур на 7 лютого — чого очікувати метеозалежним

Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних
У суботу, 7 лютого, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак метеозалежним варто подбати про своє самопочуття протягом дня.
Про це інформує Meteoprog, передає Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.
Магнітні бурі 7 лютого
Сьогодні, 7 лютого, магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Однак попри це суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 10 спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю), чотири спалахи класу М, найбільший з яких М2,2
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 7 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%;
- Кількість сонячних плям — 52.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Основні симптоми під час магнітних бур:
- головний біль та відчуття тиску в скронях;
- запаморочення та загальну слабкість;
- швидку втому, сонливість або безсоння;
- дратівливість, тривожність, перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- перепади артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
