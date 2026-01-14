Прогноз магнитных бурь на 14 января — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 14 января, на Земле сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 14 января

Итак, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна вспышка класса В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 14 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 22.

У мужчины кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или бессонницу;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, что недавно астрономы, которые работают с космическим телескопом NASA Hubble, зафиксировали уникальный объект.

Также исследователи выяснили, что когда-то земные сутки на планете длились около 19 часов, а не 24.