Прогноз магнитных бурь на 14 января — чего ожидать

Магнитные бури сегодня — предупреждение для метеозависимых
В среду, 14 января, на Земле сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым стоит обращать внимание на свое самочувствие в течение дня.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 14 января
Итак, сегодня на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна вспышка класса В. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 14 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 22.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонницу;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
