Прогноз магнітних бур на 14 січня — чого очікувати

У середу, 14 січня, на Землі сильних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 14 січня

Отже, сьогодні на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

За минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу С та один спалах класу В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 14 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 22.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальну слабкість;

швидку втому, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

