Україна
Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних

Магнітні бурі сьогодні — попередження для метеозалежних

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:50
Прогноз магнітних бур на 14 січня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 14 січня, на Землі сильних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним варто звертати увагу на своє самопочуття протягом дня.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:
Магнітні бурі на 14 січня
Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 14 січня

Отже, сьогодні на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

За минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу С та один спалах класу В. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 14 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 22.
Магнітні бурі на 14 січня
У чоловіка паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях; 
  • запаморочення та загальну слабкість; 
  • швидку втому, сонливість або безсоння; 
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою; 
  • зниження концентрації уваги; 
  • перепади артеріального тиску; 
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, що нещодавно астрономи, які працюють із космічним телескопом NASA Hubble, зафіксували унікальний об'єкт.

Також дослідники зʼясували, що колись земна доба на планеті тривала близько 19 годин, а не 24.

погода здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
