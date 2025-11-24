Магнитные бури 24 ноября — прогноз на сегодня

Магнитные бури сегодня — о чем предупреждают астросиноптики
В понедельник, 24 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, а влияние солнечной активности на самочувствие людей будет минимальным.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 24 ноября
В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. На Солнце зафиксирована одна вспышка класса В и семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю и не способны вызвать существенные геомагнитные колебания.
По прогнозам специалистов, сегодня геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой, хотя существует небольшая вероятность более мощных событий - вспышек М-класса.
Солнечная активность 24 ноября
Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
Вероятность вспышки М-класса — 15%;
Вероятность вспышки Х-класса — 1%;
Количество солнечных пятен — 12.
Как влияют магнитные бури на здоровье
Медики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому предупреждения о таких явлениях помогают своевременно контролировать состояние и избегать опасных последствий.
Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь:
- обращайте больше внимания на отдых и собственное состояние;
- старайтесь хорошо высыпаться и не перегружаться физически;
- поддерживайте достаточный питьевой режим;
- отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам;
- чаще находитесь на свежем воздухе;
- выполняйте легкие физические упражнения или растяжку;
- минимизируйте стрессовые ситуации и эмоциональное перенапряжение.
Напомним, синоптики предупредили о прогнозе погоды на 24 ноября — в некоторых региона будет дождливо, а в некоторых пойдет снег.
А также стало известно, какая будет погода на Николая и Рождество в этом году.
Читайте Новини.LIVE!