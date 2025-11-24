Видео
Видео

Магнитные бури сегодня — о чем предупреждают астросиноптики

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:34
обновлено: 14:35
Магнитные бури 24 ноября — прогноз на сегодня
Головная боль у девушки. Фото: Freepik

В понедельник, 24 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, а влияние солнечной активности на самочувствие людей будет минимальным.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 24 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. На Солнце зафиксирована одна вспышка класса В и семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю и не способны вызвать существенные геомагнитные колебания.

По прогнозам специалистов, сегодня геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой, хотя существует небольшая вероятность более мощных событий - вспышек М-класса.

Солнечная активность 24 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки М-класса — 15%;

Вероятность вспышки Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 12.

Прогноз магнітних бур на 24 листопада
Девушка с головной болью. Фото: Freepik

Как влияют магнитные бури на здоровье

Медики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому предупреждения о таких явлениях помогают своевременно контролировать состояние и избегать опасных последствий.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь:

  • обращайте больше внимания на отдых и собственное состояние;
  • старайтесь хорошо высыпаться и не перегружаться физически;
  • поддерживайте достаточный питьевой режим;
  • отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам;
  • чаще находитесь на свежем воздухе;
  • выполняйте легкие физические упражнения или растяжку;
  • минимизируйте стрессовые ситуации и эмоциональное перенапряжение.

Напомним, синоптики предупредили о прогнозе погоды на 24 ноября — в некоторых региона будет дождливо, а в некоторых пойдет снег.

А также стало известно, какая будет погода на Николая и Рождество в этом году.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
