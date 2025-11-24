Магнитные бури 24 ноября — прогноз на сегодня

Головная боль у девушки. Фото: Freepik

В понедельник, 24 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, а влияние солнечной активности на самочувствие людей будет минимальным.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 24 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. На Солнце зафиксирована одна вспышка класса В и семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю и не способны вызвать существенные геомагнитные колебания.

По прогнозам специалистов, сегодня геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность будет низкой, хотя существует небольшая вероятность более мощных событий - вспышек М-класса.

Солнечная активность 24 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки М-класса — 15%;

Вероятность вспышки Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 12.

Девушка с головной болью. Фото: Freepik

Как влияют магнитные бури на здоровье

Медики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, в частности повышать риск сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому предупреждения о таких явлениях помогают своевременно контролировать состояние и избегать опасных последствий.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь:

обращайте больше внимания на отдых и собственное состояние;

старайтесь хорошо высыпаться и не перегружаться физически;

поддерживайте достаточный питьевой режим;

отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам;

чаще находитесь на свежем воздухе;

выполняйте легкие физические упражнения или растяжку;

минимизируйте стрессовые ситуации и эмоциональное перенапряжение.

