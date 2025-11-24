Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дожди, мокрый снег и морозы — прогноз погоды на сегодня

Дожди, мокрый снег и морозы — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 06:25
обновлено: 06:16
Погода сегодня, 24 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди на заснеженной улице. Фото: УНИАН / Сергей Чузавков

Прогноз погоды на понедельник, 24 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, в некоторых регионах ожидается снег, дождь, а в некоторых даже будет мороз. 

Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 24 ноября

В Україні 20 листопада будуть дощі, місцями мокрий сніг і морози
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер сегодня будет дуть преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в Карпатах порывы до 15-20 м/с.

В западных областях ночью местами фиксировался небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью составила -1...-6 °С, днем ожидается около 0 °С.

На остальной территории дожди, ночью в северных и центральных областях были с мокрым снегом, а на Черниговщине и Сумщине местами значительные осадки. Днем в большинстве северных и центральных областях без осадков. Температура ночью и днем составит +3...+8 °С, в северных, Винницкой областях 0...+5 °С. На юге и юго-востоке ночью +5...+10 °С, днем +10...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні 24 листопада
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве сегодня днем будет облачная погода с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем будет на уровне 0...+5 °С.

Тем временем в Киеве ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 ноября дожди будут преимущественно в восточных областях, а также на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму.

Температура в течение дня будет в пределах +1...+5 °С, в большинстве центральных областей +4...+9 °С, в южной части +8...+12 °С, в восточных областях +10...+15 °С.

В Киеве в свою очередь будет холодно. Днем только +2...+4 °С. Однако без осадков и даже с прояснениями. В то же время время ожидается порывистый ветер.

Напомним, что Одессу и область сегодня накроет переменная облачность, а ночью еще шел мелкий дождь. Температура будет плюсовой, но ветреной. Водителей призывают быть внимательными из-за дымки на дорогах.

Также мы писали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации