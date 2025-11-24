Погода сегодня, 24 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди на заснеженной улице. Фото: УНИАН / Сергей Чузавков

Прогноз погоды на понедельник, 24 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, в некоторых регионах ожидается снег, дождь, а в некоторых даже будет мороз.

Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 24 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер сегодня будет дуть преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в Карпатах порывы до 15-20 м/с.

В западных областях ночью местами фиксировался небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью составила -1...-6 °С, днем ожидается около 0 °С.

На остальной территории дожди, ночью в северных и центральных областях были с мокрым снегом, а на Черниговщине и Сумщине местами значительные осадки. Днем в большинстве северных и центральных областях без осадков. Температура ночью и днем составит +3...+8 °С, в северных, Винницкой областях 0...+5 °С. На юге и юго-востоке ночью +5...+10 °С, днем +10...+15 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве сегодня днем будет облачная погода с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем будет на уровне 0...+5 °С.

Тем временем в Киеве ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 ноября дожди будут преимущественно в восточных областях, а также на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму.

Температура в течение дня будет в пределах +1...+5 °С, в большинстве центральных областей +4...+9 °С, в южной части +8...+12 °С, в восточных областях +10...+15 °С.

В Киеве в свою очередь будет холодно. Днем только +2...+4 °С. Однако без осадков и даже с прояснениями. В то же время время ожидается порывистый ветер.

Напомним, что Одессу и область сегодня накроет переменная облачность, а ночью еще шел мелкий дождь. Температура будет плюсовой, но ветреной. Водителей призывают быть внимательными из-за дымки на дорогах.

Также мы писали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.