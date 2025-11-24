Погода сьогодні, 24 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди на засніженій вулиці. Фото: УНІАН / Сергій Чузавков

Прогноз погоди на понеділок, 24 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, у деяких регіонах очікується сніг, дощ, а в деяких навіть буде мороз.

Про це у неділю, 23 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 24 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер сьогодні дутиме переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у Карпатах пориви до 15-20 м/с.

У західних областях вночі місцями фіксувався невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі становила -1...-6 °С, вдень очікується близько 0 °С.

На решті території дощі, вночі у північних та центральних областей були з мокрим снігом, а на Чернігівщині та Сумщині місцями значні опади. Вдень у більшості північних та центральних областях без опадів. Температура вночі та вдень становитиме +3...+8 °С, північних, Вінницькій областях 0...+5 °С. На півдні та південному сході вночі +5...+10 °С, вдень +10...+15 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві сьогодні вдень буде хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень буде на рівні 0...+5 °С.

Тим часом у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 листопада дощі будуть переважно в східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму.

Температура протягом дня буде в межах +1...+5 °С, у більшості центральних областей +4...+9 °С, у південній частині +8...+12 °С, у східних областях +10...+15 °С.

У Києві у свою чергу буде холодно. Вдень лише +2...+4 °С. Проте без опадів і навіть з проясненнями. Водночас час очікується рвучкий вітер.

