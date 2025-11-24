Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Дощі, мокрий сніг і морози — прогноз погоди на сьогодні

Дощі, мокрий сніг і морози — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 06:25
Оновлено: 06:16
Погода сьогодні, 24 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди на засніженій вулиці. Фото: УНІАН / Сергій Чузавков

Прогноз погоди на понеділок, 24 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, у деяких регіонах очікується сніг, дощ, а в деяких навіть буде мороз.

Про це у неділю, 23 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 24 листопада

В Україні 20 листопада будуть дощі, місцями мокрий сніг і морози
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер сьогодні дутиме переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у Карпатах пориви до 15-20 м/с.

У західних областях вночі місцями фіксувався невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі становила -1...-6 °С, вдень очікується близько 0 °С.

На решті території дощі, вночі у північних та центральних областей були з мокрим снігом, а на Чернігівщині та Сумщині місцями значні опади. Вдень у більшості північних та центральних областях без опадів. Температура вночі та вдень становитиме +3...+8 °С, північних, Вінницькій областях 0...+5 °С. На півдні та південному сході вночі +5...+10 °С, вдень +10...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні 24 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві сьогодні вдень буде хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень буде на рівні 0...+5 °С.

Тим часом у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24 листопада дощі будуть переважно в східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму.

Температура протягом дня буде в межах +1...+5 °С, у більшості центральних областей +4...+9 °С, у південній частині +8...+12 °С, у східних областях +10...+15 °С.

У Києві у свою чергу буде холодно. Вдень лише +2...+4 °С. Проте без опадів і навіть з проясненнями. Водночас час очікується рвучкий вітер.

Нагадаємо, що Одесу та область сьогодні накриє мінлива хмарність, а вночі ще йшов дрібний дощ. Температура буде плюсовою, але вітряною. Водіїв закликають бути уважними через серпанок на дорогах.

Також ми інформували, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації