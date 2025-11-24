Магнітні бурі 24 листопада — прогноз на сьогодні

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У понеділок, 24 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці зазначають, що геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, а вплив сонячної активності на самопочуття людей буде мінімальним.

Прогноз магнітних бур на 24 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. На Сонці зафіксовано один спалах класу В та сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю та не здатні спричинити суттєві геомагнітні коливання.

За прогнозами спеціалістів, сьогодні геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде низькою, хоча існує невелика ймовірність потужніших подій — спалахів М-класу.

Сонячна активність 24 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху М-класу — 15%;

Ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 12.

Як впливають магнітні бурі на здоров'я

Медики наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Тому попередження про такі явища допомагають своєчасно контролювати стан та уникати небезпечних наслідків.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур:

звертайте більше уваги на відпочинок і власний стан;

намагайтеся добре висипатися та не перенавантажуватися фізично;

підтримуйте достатній питний режим;

надавайте перевагу легким і збалансованим стравам;

частіше перебувайте на свіжому повітрі;

виконуйте легкі фізичні вправи або розтяжку;

мінімізуйте стресові ситуації та емоційне перенапруження.

