Магнітні бурі сьогодні — про що попереджають астросиноптики

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:34
Оновлено: 14:35
Магнітні бурі 24 листопада — прогноз на сьогодні
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У понеділок, 24 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці зазначають, що геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, а вплив сонячної активності на самопочуття людей буде мінімальним.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 24 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. На Сонці зафіксовано один спалах класу В та сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю та не здатні спричинити суттєві геомагнітні коливання.

За прогнозами спеціалістів, сьогодні геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність буде низькою, хоча існує невелика ймовірність потужніших подій — спалахів М-класу.

Сонячна активність 24 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху М-класу — 15%;

Ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 12.

Прогноз магнітних бур на 24 листопада
Дівчина з головним болем. Фото: Freepik

Як впливають магнітні бурі на здоров'я

Медики наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, зокрема підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Тому попередження про такі явища допомагають своєчасно контролювати стан та уникати небезпечних наслідків.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур:

  • звертайте більше уваги на відпочинок і власний стан;
  • намагайтеся добре висипатися та не перенавантажуватися фізично;
  • підтримуйте достатній питний режим;
  • надавайте перевагу легким і збалансованим стравам;
  • частіше перебувайте на свіжому повітрі;
  • виконуйте легкі фізичні вправи або розтяжку;
  • мінімізуйте стресові ситуації та емоційне перенапруження.

Нагадаємо, синоптики попередили про прогноз погоди на 24 листопада — в деяких регіонах дощитиме, а в деяких піде сніг.

А також стало відомо, якою буде погода на Миколая та Різдво цього року.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
