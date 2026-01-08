Магнитные бури 8 января — чего ожидать метеозависимым сегодня

Видео
Главная Метео Магнитные бури и вспышки — чего ожидать метеозависимым сегодня

Магнитные бури и вспышки — чего ожидать метеозависимым сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 11:41
Магнитных бурь в четверг, 8 января, не ожидается на Земле. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, которые практически не оказывают влияния на планету.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 8 января

Геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью Х-класса.

Солнечная активность на 8 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 39
Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у людей, которые чувствительны к изменениям магнитного поля. Чаще всего это проявляется головной болью, усталостью, раздражительностью, нарушением сна или давления. В такие дни стоит придерживаться простых советов:

  • старайтесь ложиться спать в одно и то же время;
  • избегайте переутомления — немного меньше работы или физических нагрузок в дни бурь;
  • контролируйте стресс;
  • следите за питанием;
  • ограничьте кофеин, алкоголь и слишком жирную пищу — они усиливают беспокойство и сердцебиение;
  • пейте достаточно воды;
  • легкая прогулка или умеренные физические упражнения помогают снять напряжение.

Напомним, новое исследование ученых показало, что когда-то земные сутки длились около 19 часов.

А межзвездную комету 3I/ATLAS сначала считали огромной, поскольку ее ядро могли оценивать в десятки километров. Однако последние расчеты показали, что эти первоначальные оценки были завышены.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
