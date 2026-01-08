Магнітні бурі 8 січня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Магнітні бурі і спалахи — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Магнітних бур у четвер, 8 січня, не очікується на Землі. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, які практично не мають впливу на планету.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 січня
Геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю Х-класу.
Сонячна активність на 8 січня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 39
Вплив магнітних бур на організм
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у людей, які чутливі до змін магнітного поля. Найчастіше це проявляється головним болем, втомою, дратівливістю, порушенням сну або тиску. У такі дні варто дотримуватися простих порад:
- намагайтеся лягати спати в один і той же час;
- уникайте перевтоми — трохи менше роботи чи фізичних навантажень у дні бур;
- контролюйте стрес;
- слідкуйте за харчуванням;
- обмежте кофеїн, алкоголь та надто жирну їжу — вони посилюють занепокоєння та серцебиття;
- пийте достатньо води;
- легка прогулянка або помірні фізичні вправи допомагають зняти напруження.
