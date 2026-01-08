Відео
Головна Метео Магнітні бурі і спалахи — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Магнітні бурі і спалахи — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:41
Магнітні бурі 8 січня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у четвер, 8 січня, не очікується на Землі. За останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, які практично не мають впливу на планету.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 8 січня

Геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю Х-класу.

Сонячна активність на 8 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 39
Магнітні бурі 8 січня
Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у людей, які чутливі до змін магнітного поля. Найчастіше це проявляється головним болем, втомою, дратівливістю, порушенням сну або тиску. У такі дні варто дотримуватися простих порад:

  • намагайтеся лягати спати в один і той же час;
  • уникайте перевтоми — трохи менше роботи чи фізичних навантажень у дні бур;
  • контролюйте стрес;
  • слідкуйте за харчуванням;
  • обмежте кофеїн, алкоголь та надто жирну їжу — вони посилюють занепокоєння та серцебиття;
  • пийте достатньо води;
  • легка прогулянка або помірні фізичні вправи допомагають зняти напруження.

Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що колись земна доба тривала близько 19 годин.

А міжзоряну комету 3I/ATLAS спочатку вважали величезною, оскільки її ядро могли оцінювати в десятки кілометрів. Проте останні розрахунки показали, що ці початкові оцінки були завищені.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
