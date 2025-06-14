Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури повлияют на здоровье — прогноз на сегодня

Магнитные бури повлияют на здоровье — прогноз на сегодня

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 12:40
Магнитные бури 14 июня - прогноз для метеозависимых
У женщины болит голова. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 14 июня Как магнитные бури влияют на самочувствие

В субботу, 14 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Такое геомагнитное явление может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 14 июня

Последние 24 часа солнечная активность оставалась умеренной - произошло четыре слабые вспышки класса C, которые не представляют угрозы для Земли.

Однако в субботу прогнозируется нестабильность в геомагнитном поле, возможен даже мощный магнитный шторм. В целом активность Солнца будет оставаться низкой, хотя существует вероятность вспышек класса M.

Солнечная активность на 14 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 50

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

головний біль у жінки
Женщина чувствует головную боль. Фото иллюстративное: apteka-ds.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы рассказывали, чем опасна простуда летом и как уберечь здоровье.

А еще делились советами, как преодолеть депрессию и улучшить психоэмоциональное состояние.

космос самочувствие здоровье магнитные бури Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации