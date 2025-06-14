Магнитные бури 14 июня - прогноз для метеозависимых

У женщины болит голова. Фото: Pexels

В субботу, 14 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Такое геомагнитное явление может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 июня

Последние 24 часа солнечная активность оставалась умеренной - произошло четыре слабые вспышки класса C, которые не представляют угрозы для Земли.

Однако в субботу прогнозируется нестабильность в геомагнитном поле, возможен даже мощный магнитный шторм. В целом активность Солнца будет оставаться низкой, хотя существует вероятность вспышек класса M.

Солнечная активность на 14 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 50

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Женщина чувствует головную боль. Фото иллюстративное: apteka-ds.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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