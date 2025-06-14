Магнитные бури 14 июня - прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияют на здоровье — прогноз на сегодня
В субботу, 14 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Такое геомагнитное явление может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 июня
Последние 24 часа солнечная активность оставалась умеренной - произошло четыре слабые вспышки класса C, которые не представляют угрозы для Земли.
Однако в субботу прогнозируется нестабильность в геомагнитном поле, возможен даже мощный магнитный шторм. В целом активность Солнца будет оставаться низкой, хотя существует вероятность вспышек класса M.
Солнечная активность на 14 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 50
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
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