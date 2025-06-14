Магнітні бурі 14 червня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинуть на здоров'я — прогноз на сьогодні
У суботу, 14 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Таке геомагнітне явище може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних та літніх людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 14 червня
Останні 24 години сонячна активність залишалася помірною — відбулося чотири слабкі спалахи класу C, які не становлять загрози для Землі.
Однак у суботу прогнозується нестабільність у геомагнітному полі, можливий навіть потужний магнітний шторм. Загалом активність Сонця залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність спалахів класу M.
Сонячна активність на 14 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 40%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 50
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
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