Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Магнітні бурі вплинуть на здоров'я — прогноз на сьогодні

Магнітні бурі вплинуть на здоров'я — прогноз на сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 12:40
Магнітні бурі 14 червня — прогноз для метеозалежних
У жінки болить голова. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнітні бурі 14 червня Як магнітні бурі впливають на самопочуття

У суботу, 14 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Таке геомагнітне явище може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 14 червня

Останні 24 години сонячна активність залишалася помірною — відбулося чотири слабкі спалахи класу C, які не становлять загрози для Землі.

Реклама

Однак у суботу прогнозується нестабільність у геомагнітному полі, можливий навіть потужний магнітний шторм. Загалом активність Сонця залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність спалахів класу M.

Сонячна активність на 14 червня:

Реклама
  • Можливість малого геомагнітного шторму — 40%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 50

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

головний біль у жінки
Жінка відчуває головний біль. Фото ілюстративне: apteka-ds.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;      
  • вплив на нервову систему;      
  • вплив на сон;      
  • зниження імунітету;      
  • загострення хронічних захворювань;   
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми розповідали, чим небезпечна застуда влітку та як вберегти здоров'я.

А ще ділилися порадами, як подолати депресію та покращити психоемоційний стан.

космос самопочуття здоров'я магнітні бурі Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації