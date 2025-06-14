Магнітні бурі 14 червня — прогноз для метеозалежних

У жінки болить голова. Фото: Pexels

У суботу, 14 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Таке геомагнітне явище може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 червня

Останні 24 години сонячна активність залишалася помірною — відбулося чотири слабкі спалахи класу C, які не становлять загрози для Землі.

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Однак у суботу прогнозується нестабільність у геомагнітному полі, можливий навіть потужний магнітний шторм. Загалом активність Сонця залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність спалахів класу M.

Сонячна активність на 14 червня:

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Можливість малого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 50

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Жінка відчуває головний біль. Фото ілюстративне: apteka-ds.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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