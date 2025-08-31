Магнитные бури сегодня — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 31 августа

Итак, в воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 31 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.

Количество солнечных пятен — 86.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Какое влияние магнитные бури оказывают на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Ранее мы подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

А синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение первого месяца осени — сентября.