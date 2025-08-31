Магнитные бури сегодня — чего ожидать

Магнитные бури сегодня — что стоит знать метеозависимым
В воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 31 августа
Итак, в воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 31 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.
- Количество солнечных пятен — 86.
Какое влияние магнитные бури оказывают на самочувствие
Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее мы подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.
А синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение первого месяца осени — сентября.
Читайте Новини.LIVE!