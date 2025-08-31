Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури сегодня — что стоит знать метеозависимым

Магнитные бури сегодня — что стоит знать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 13:22
Магнитные бури сегодня — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь не прогнозируется. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 31 августа

Итак, в воскресенье, 31 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 31 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.
  • Количество солнечных пятен — 86.
Магнітні бурі 31 серпня
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Какое влияние магнитные бури оказывают на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

Ранее мы подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

А синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение первого месяца осени — сентября.

здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации