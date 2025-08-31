Відео
Головна Метео Магнітні бурі сьогодні — що варто знати метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 13:22
Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 31 серпня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Отже, в неділю, 31 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 31 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%. 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%. 
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%. 
  • Кількість сонячних плям — 86.
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Який вплив магнітні бурі мають на самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

А синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні протягом першого місяця осені — вересня.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
