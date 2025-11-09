Магнитные бури 9 ноября — что прогнозируют

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым
В воскресенье, 9 ноября, магнитосфера Земли будет возбужденной, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность будет оставаться умеренной, хотя возможны вспышки повышенной интенсивности.
Meteoprog
Магнитные бури 9 ноября
В воскресенье, 9 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 21 вспышка класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого уровня до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 9 ноября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 80%;
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 35%;
- Количество солнечных пятен — 39.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
