Магнитные бури 9 ноября — что прогнозируют

Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 9 ноября, магнитосфера Земли будет возбужденной, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность будет оставаться умеренной, хотя возможны вспышки повышенной интенсивности.

Об этом информирует Meteoprog.

Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 21 вспышка класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого уровня до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 9 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 80%;

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 35%;

Количество солнечных пятен — 39.

Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

Также мы рассказывали, когда украинцы смогут наблюдать самое большое полнолуние 2025 года — так называемое Бобровое Суперлуние.