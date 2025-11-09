Видео
Видео

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 12:24
обновлено: 12:29
Магнитные бури 9 ноября — что прогнозируют
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 9 ноября, магнитосфера Земли будет возбужденной, однако мощных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность будет оставаться умеренной, хотя возможны вспышки повышенной интенсивности.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 21 вспышка класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого уровня до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 9 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 80%;
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 35%;
  • Количество солнечных пятен — 39.
Магнітні бурі 9 листопада
У парня кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Ранее мы информировали, в какие дни будут магнитные бури в течение ноября 2025 года.

Также мы рассказывали, когда украинцы смогут наблюдать самое большое полнолуние 2025 года — так называемое Бобровое Суперлуние.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
