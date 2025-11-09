Магнітні бурі 9 листопада — що прогнозують

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 9 листопада, магнітосфера Землі буде збудженою, однак потужних магнітних бур не прогнозується. Сонячна активність залишатиметься помірною, хоча можливі спалахи підвищеної інтенсивності.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 9 листопада

В неділю, 9 листопада, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 21 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 9 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 80%;

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 35%;

Кількість сонячних плям — 39.

У хлопця паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

Раніше ми інформували, в які дні будуть магнітні бурі протягом листопада 2025 року.

Також ми розповідали, коли українці зможуть спостерігати найбільшу повню 2025 року — так званий Бобровий Супермісяць.