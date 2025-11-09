Магнітні бурі 9 листопада — що прогнозують

Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним
У неділю, 9 листопада, магнітосфера Землі буде збудженою, однак потужних магнітних бур не прогнозується. Сонячна активність залишатиметься помірною, хоча можливі спалахи підвищеної інтенсивності.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 9 листопада
В неділю, 9 листопада, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 21 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 9 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 80%;
- Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 35%;
- Кількість сонячних плям — 39.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
