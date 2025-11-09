Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:24
Оновлено: 12:29
Магнітні бурі 9 листопада — що прогнозують
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 9 листопада, магнітосфера Землі буде збудженою, однак потужних магнітних бур не прогнозується. Сонячна активність залишатиметься помірною, хоча можливі спалахи підвищеної інтенсивності.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама
Читайте також:
Магнітні бурі
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 9 листопада

В неділю, 9 листопада, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 21 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу. 

Сонячна активність на 9 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 80%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 35%;
  • Кількість сонячних плям — 39.
Магнітні бурі 9 листопада
У хлопця паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • вплив на нервову систему та емоційний стан;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома та слабкість.

Раніше ми інформували, в які дні будуть магнітні бурі протягом листопада 2025 року.

Також ми розповідали, коли українці зможуть спостерігати найбільшу повню 2025 року — так званий Бобровий Супермісяць.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації