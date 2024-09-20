Прогноз магнитных бурь на 20 сентября — чего ожидать метеозависимым

Магнитные бури сегодня — почувствуют ли метеозависимые вспышки на Солнце
Метеорологи предупредили о солнечной активности 20 сентября — сегодня метеозависимые смогут отдохнуть от скачков в самочувствии. По прогнозу, сегодня на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 20 сентября
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, а они не имеют сильного влияния на Землю.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса и случаются они не часто. Но, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 20 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5 %
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 49.
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому прогнозы магнитных бурь помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.
Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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