Прогноз магнитных бурь на 20 сентября — чего ожидать метеозависимым

Женщина страдает от головной боли. Фото: depositphotos

Метеорологи предупредили о солнечной активности 20 сентября — сегодня метеозависимые смогут отдохнуть от скачков в самочувствии. По прогнозу, сегодня на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 20 сентября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, а они не имеют сильного влияния на Землю.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса и случаются они не часто. Но, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 20 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5 %

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 49.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому прогнозы магнитных бурь помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Женщина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: