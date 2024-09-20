Прогноз магнітних бур на 20 вересня — чого очікувати метеозалежним

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos

Метеорологи попередили про сонячну активність 20 вересня — сьогодні метеозалежні зможуть перепочити від коливань у самопочутті. За прогнозом, сьогодні на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це інформує Meteoprog.

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, а вони не мають сильного впливу на Землю.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу і трапляються вони не часто. Але, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними коронарні викиди маси можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 20 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 49.

Магнітні бури можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому прогнози магнітних бур допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Жінка страждає від впливу магнітної бурі. Фото: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. За можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: