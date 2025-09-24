Магнитные бури 24 сентября: прогноз и влияние на здоровье

Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться
В среду, 24 сентября, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной. Существенных магнитных бурь в этот день не прогнозируют, хотя вероятность солнечных вспышек среднего класса сохраняется.
Об этом сообщил Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 24 сентября
За последние сутки солнечная активность была низкой, зафиксировано лишь две вспышки класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю. В среду геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Несмотря на общую стабильность, вероятность вспышек М-класса остается на уровне 35%.
Солнечные вспышки среднего уровня могут вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли. "Вспышка М1,5 способна вызвать небольшой радиационный шторм", — отмечают специалисты. Это означает, что стоит быть внимательными к возможным колебаниям в работе техники и связи.
Солнечная активность на 24 сентября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 61
Магнитные бури и их влияние на самочувствие
Всего на 24 сентября вероятность небольшого геомагнитного шторма составляет 5%, большого — всего 1%. Также зафиксировано 61 солнечное пятно, что соответствует нынешнему этапу цикла активности. Медики отмечают: даже незначительные магнитные колебания могут влиять на самочувствие, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательно следить за состоянием здоровья.
Напомним, что в сентябре 2025 года прогнозируется несколько волн мощных магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность ожидается в начале месяца, а еще один сильный геошторм — в его середине.
