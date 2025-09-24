Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться

Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:36
Магнитные бури 24 сентября: прогноз и влияние на здоровье
Головная боль. Фото иллюстративное: Central States Pain Clinic

В среду, 24 сентября, геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной. Существенных магнитных бурь в этот день не прогнозируют, хотя вероятность солнечных вспышек среднего класса сохраняется.

Об этом сообщил Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 24 сентября

За последние сутки солнечная активность была низкой, зафиксировано лишь две вспышки класса С, которые не имеют значительного влияния на Землю. В среду геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Несмотря на общую стабильность, вероятность вспышек М-класса остается на уровне 35%.

Солнечные вспышки среднего уровня могут вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли. "Вспышка М1,5 способна вызвать небольшой радиационный шторм", — отмечают специалисты. Это означает, что стоит быть внимательными к возможным колебаниям в работе техники и связи.

Солнечная активность на 24 сентября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 61

Магнитные бури и их влияние на самочувствие

Всего на 24 сентября вероятность небольшого геомагнитного шторма составляет 5%, большого — всего 1%. Также зафиксировано 61 солнечное пятно, что соответствует нынешнему этапу цикла активности. Медики отмечают: даже незначительные магнитные колебания могут влиять на самочувствие, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательно следить за состоянием здоровья.

Напомним, что в сентябре 2025 года прогнозируется несколько волн мощных магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность ожидается в начале месяца, а еще один сильный геошторм — в его середине.

Ранее мы также информировали, что украинцы имели возможность наблюдать уникальное астрономическое явление — Лунное затмение.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации