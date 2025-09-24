Магнітні бурі 24 вересня: прогноз і вплив на здоров’я

Головний біль. Фото ілюстративне: Central States Pain Clinic

У середу, 24 вересня, геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною. Суттєвих магнітних бур цього дня не прогнозують, хоча ймовірність сонячних спалахів середнього класу зберігається.

Про це повідомив Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 24 вересня

За останню добу сонячна активність була низькою, зафіксовано лише два спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю. У середу геомагнітне поле очікується від спокійного до нестабільного рівня. Попри загальну стабільність, ймовірність спалахів М-класу залишається на рівні 35%.

Сонячні спалахи середнього рівня можуть викликати короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі. "Спалах М1,5 здатний спричинити невеликий радіаційний шторм", — зазначають фахівці. Це означає, що варто бути уважними до можливих коливань у роботі техніки та зв’язку.

Сонячна активність на 24 вересня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 61

Магнітні бурі та їх вплив на самопочуття

Загалом на 24 вересня ймовірність невеликого геомагнітного шторму становить 5%, великого — лише 1%. Також зафіксовано 61 сонячну пляму, що відповідає нинішньому етапу циклу активності. Медики наголошують: навіть незначні магнітні коливання можуть впливати на самопочуття, тому людям із серцево-судинними захворюваннями варто уважно стежити за станом здоров’я.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року прогнозувалося кілька хвиль потужних магнітних бур. Підвищена геомагнітна активність була на початку місяця, а ще один сильний геошторм — у його середині.

