Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 14:36
Магнітні бурі 24 вересня: прогноз і вплив на здоров’я
Головний біль. Фото ілюстративне: Central States Pain Clinic

У середу, 24 вересня, геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною. Суттєвих магнітних бур цього дня не прогнозують, хоча ймовірність сонячних спалахів середнього класу зберігається.

Про це повідомив Meteoprog

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 24 вересня

За останню добу сонячна активність була низькою, зафіксовано лише два спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю. У середу геомагнітне поле очікується від спокійного до нестабільного рівня. Попри загальну стабільність, ймовірність спалахів М-класу залишається на рівні 35%.

Сонячні спалахи середнього рівня можуть викликати короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі. "Спалах М1,5 здатний спричинити невеликий радіаційний шторм", — зазначають фахівці. Це означає, що варто бути уважними до можливих коливань у роботі техніки та зв’язку.

Сонячна активність на 24 вересня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 61

Магнітні бурі та їх вплив на самопочуття

Загалом на 24 вересня ймовірність невеликого геомагнітного шторму становить 5%, великого — лише 1%. Також зафіксовано 61 сонячну пляму, що відповідає нинішньому етапу циклу активності. Медики наголошують: навіть незначні магнітні коливання можуть впливати на самопочуття, тому людям із серцево-судинними захворюваннями варто уважно стежити за станом здоров’я.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року прогнозувалося кілька хвиль потужних магнітних бур. Підвищена геомагнітна активність була на початку місяця, а ще один сильний геошторм — у його середині. 

Раніше ми також інформували, що українці мали змогу спостерігати унікальне астрономічне явище — Місячне затемнення

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
