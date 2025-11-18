Магнитные бури 18 ноября 2025 года - как защитить здоровье и самочувствие

Магнитные бури — прогноз без резких пиков, но с рисками
Во вторник, 18 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь прогноз не предусматривает. Впрочем, всем метеозависимым людям стоит быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье и самочувствии.
Об этом сообщают астросиноптики, информирует ресурс Meteoprog.
Магнитные бури 18 ноября
По данным специалистов, в течение последних суток Солнце демонстрировало умеренную активность. Зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса B.
В ближайшие сутки геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня, а солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключены вспышки М-класса.
Врачи напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие: повышают риски для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут провоцировать головную боль, слабость или перепады давления. Поэтому предупреждения о геомагнитных возмущениях помогают заблаговременно учитывать возможные риски и следить за состоянием здоровья в такие дни.
Солнечная активность на 18 ноября:
Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 51%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
Количество солнечных пятен — 15
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм
Эксперты отмечают, что магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предупреждения о геомагнитных возмущениях помогают своевременно контролировать риски инфарктов и инсультов.
Чтобы минимизировать возможное негативное влияние магнитных бурь, метеочувствительным людям советуют:
- высыпаться и соблюдать режим сна;
- пить достаточно воды в течение дня;
- уменьшать стресс и эмоциональные нагрузки;
- ограничить употребление кофе и алкоголя;
- отказаться от вредных привычек;
- регулярно заниматься физической активностью;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- придерживаться сбалансированного питания;
- меньше пользоваться гаджетами перед сном;
- контролировать артериальное давление и не пропускать назначенные лекарства.
Такие простые шаги помогут поддержать самочувствие во время геомагнитных колебаний.
Напомним, в западные области Украины пришла настоящая зима. Карпаты покрыло снегом.
Ранее мы сообщали, как изменится погода и надо ли "переобувать" автомобиль на зимнюю резину.
Читайте Новини.LIVE!