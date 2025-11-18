Магнитные бури 18 ноября 2025 года - как защитить здоровье и самочувствие

Девушка держится за голову из-за головной боли. Фото: DepositPhotos

Во вторник, 18 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь прогноз не предусматривает. Впрочем, всем метеозависимым людям стоит быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье и самочувствии.

Об этом сообщают астросиноптики, информирует ресурс Meteoprog.

Магнитные бури 18 ноября

По данным специалистов, в течение последних суток Солнце демонстрировало умеренную активность. Зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса B.

В ближайшие сутки геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня, а солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключены вспышки М-класса.

Врачи напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие: повышают риски для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут провоцировать головную боль, слабость или перепады давления. Поэтому предупреждения о геомагнитных возмущениях помогают заблаговременно учитывать возможные риски и следить за состоянием здоровья в такие дни.



Девушка страдает от головной боли. Фото: DepositPhotos

Солнечная активность на 18 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 51%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 15

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Эксперты отмечают, что магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предупреждения о геомагнитных возмущениях помогают своевременно контролировать риски инфарктов и инсультов.

Чтобы минимизировать возможное негативное влияние магнитных бурь, метеочувствительным людям советуют:

высыпаться и соблюдать режим сна;

пить достаточно воды в течение дня;

уменьшать стресс и эмоциональные нагрузки;

ограничить употребление кофе и алкоголя;

отказаться от вредных привычек;

регулярно заниматься физической активностью;

больше времени проводить на свежем воздухе;

придерживаться сбалансированного питания;

меньше пользоваться гаджетами перед сном;

контролировать артериальное давление и не пропускать назначенные лекарства.

Такие простые шаги помогут поддержать самочувствие во время геомагнитных колебаний.

