Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури — прогноз без резких пиков, но с рисками

Магнитные бури — прогноз без резких пиков, но с рисками

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 15:36
обновлено: 15:40
Магнитные бури 18 ноября 2025 года - как защитить здоровье и самочувствие
Девушка держится за голову из-за головной боли. Фото: DepositPhotos

Во вторник, 18 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь прогноз не предусматривает. Впрочем, всем метеозависимым людям стоит быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье и самочувствии.

Об этом сообщают астросиноптики, информирует ресурс Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 18 ноября

По данным специалистов, в течение последних суток Солнце демонстрировало умеренную активность. Зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса B.

В ближайшие сутки геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня, а солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключены вспышки М-класса.

Врачи напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие: повышают риски для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут провоцировать головную боль, слабость или перепады давления. Поэтому предупреждения о геомагнитных возмущениях помогают заблаговременно учитывать возможные риски и следить за состоянием здоровья в такие дни.

Магнітні бурі 18 листопада

Девушка страдает от головной боли. Фото: DepositPhotos

Солнечная активность на 18 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 51%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
Количество солнечных пятен — 15

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Эксперты отмечают, что магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предупреждения о геомагнитных возмущениях помогают своевременно контролировать риски инфарктов и инсультов.

Чтобы минимизировать возможное негативное влияние магнитных бурь, метеочувствительным людям советуют:

  • высыпаться и соблюдать режим сна;
  • пить достаточно воды в течение дня;
  • уменьшать стресс и эмоциональные нагрузки;
  • ограничить употребление кофе и алкоголя;
  • отказаться от вредных привычек;
  • регулярно заниматься физической активностью;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • придерживаться сбалансированного питания;
  • меньше пользоваться гаджетами перед сном;
  • контролировать артериальное давление и не пропускать назначенные лекарства.

Такие простые шаги помогут поддержать самочувствие во время геомагнитных колебаний.

Напомним, в западные области Украины пришла настоящая зима. Карпаты покрыло снегом.

Ранее мы сообщали, как изменится погода и надо ли "переобувать" автомобиль на зимнюю резину.

здоровье магнитные бури головная боль артериальное давление плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации