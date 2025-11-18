Магнітні бурі 18 листопада 2025 року - як захистити здоров'я та самопочуття

Дівчина тримається за голову через головний біль. Фото: DepositPhotos

У вівторок, 18 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур прогноз не передбачає. Втім, усім метеозалежним людям варто бути обачними і піклуватися про своє здоров'я і самопочуття.

Про це повідомляють астросиноптики, інформує ресурс Meteoprog.

Магнітні бурі 18 листопада

За даними фахівців, протягом останньої доби Сонце демонструвало помірну активність. Зафіксовано 12 спалахів класу C та один спалах класу B.

У найближчу добу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключені спалахи М-класу.

Лікарі нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття: підвищують ризики для людей із серцево-судинними захворюваннями та можуть провокувати головний біль, слабкість чи перепади тиску. Тому попередження про геомагнітні збурення допомагають завчасно враховувати можливі ризики та стежити за станом здоров’я у такі дні.



Дівчина страждає від головного болю. Фото: DepositPhotos

Сонячна активність на 18 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 51%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 15

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Експерти наголошують, що магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Попередження про геомагнітні збурення допомагають своєчасно контролювати ризики інфарктів та інсультів.

Щоб мінімізувати можливий негативний вплив магнітних бур, метеочутливим людям радять:

висипатися та дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води протягом дня;

зменшувати стрес і емоційні навантаження;

обмежити вживання кави та алкоголю;

відмовитися від шкідливих звичок;

регулярно займатися фізичною активністю;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

дотримуватися збалансованого харчування;

менше користуватися гаджетами перед сном;

контролювати артеріальний тиск і не пропускати призначені ліки.

Такі прості кроки допоможуть підтримати самопочуття під час геомагнітних коливань.

