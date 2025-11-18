Відео
Відео

Магнітні бурі — прогноз без різких піків, але з ризиками

Магнітні бурі — прогноз без різких піків, але з ризиками

Дата публікації: 18 листопада 2025 15:36
Оновлено: 15:40
Магнітні бурі 18 листопада 2025 року - як захистити здоров'я та самопочуття
Дівчина тримається за голову через головний біль. Фото: DepositPhotos

У вівторок, 18 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур прогноз не передбачає. Втім, усім метеозалежним людям варто бути обачними і піклуватися про своє здоров'я і самопочуття. 

Про це повідомляють астросиноптики, інформує ресурс Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 18 листопада

За даними фахівців, протягом останньої доби Сонце демонструвало помірну активність. Зафіксовано 12 спалахів класу C та один спалах класу B.

У найближчу добу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключені спалахи М-класу.

Лікарі нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття: підвищують ризики для людей із серцево-судинними захворюваннями та можуть провокувати головний біль, слабкість чи перепади тиску. Тому попередження про геомагнітні збурення допомагають завчасно враховувати можливі ризики та стежити за станом здоров’я у такі дні.

Магнітні бурі 18 листопада

Дівчина страждає від головного болю. Фото: DepositPhotos

Сонячна активність на 18 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
Ймовірність великого геомагнітного шторму – 51%
Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
Кількість сонячних плям – 15

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Експерти наголошують, що магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Попередження про геомагнітні збурення допомагають своєчасно контролювати ризики інфарктів та інсультів.

Щоб мінімізувати можливий негативний вплив магнітних бур, метеочутливим людям радять:

  • висипатися та дотримуватися режиму сну;
  • пити достатньо води протягом дня;
  • зменшувати стрес і емоційні навантаження;
  • обмежити вживання кави та алкоголю;
  • відмовитися від шкідливих звичок;
  • регулярно займатися фізичною активністю;
  • більше часу проводити на свіжому повітрі;
  • дотримуватися збалансованого харчування;
  • менше користуватися гаджетами перед сном;
  • контролювати артеріальний тиск і не пропускати призначені ліки.

Такі прості кроки допоможуть підтримати самопочуття під час геомагнітних коливань.

Нагадаємо, у західні області України прийшла справжня зима. Карпати вкрило снігом.

Раніше ми повідомляли, як зміниться погода та чи треба "перевзувати" автомобіль на зимову резину.

здоров'я магнітні бурі головний біль артеріальний тиск погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
