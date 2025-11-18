Магнітні бурі 18 листопада 2025 року - як захистити здоров'я та самопочуття

Магнітні бурі — прогноз без різких піків, але з ризиками
У вівторок, 18 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур прогноз не передбачає. Втім, усім метеозалежним людям варто бути обачними і піклуватися про своє здоров'я і самопочуття.
Про це повідомляють астросиноптики, інформує ресурс Meteoprog.
Магнітні бурі 18 листопада
За даними фахівців, протягом останньої доби Сонце демонструвало помірну активність. Зафіксовано 12 спалахів класу C та один спалах класу B.
У найближчу добу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключені спалахи М-класу.
Лікарі нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття: підвищують ризики для людей із серцево-судинними захворюваннями та можуть провокувати головний біль, слабкість чи перепади тиску. Тому попередження про геомагнітні збурення допомагають завчасно враховувати можливі ризики та стежити за станом здоров’я у такі дні.
Сонячна активність на 18 листопада:
Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
Ймовірність великого геомагнітного шторму – 51%
Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
Кількість сонячних плям – 15
Як зменшити вплив магнітних бур на організм
Експерти наголошують, що магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Попередження про геомагнітні збурення допомагають своєчасно контролювати ризики інфарктів та інсультів.
Щоб мінімізувати можливий негативний вплив магнітних бур, метеочутливим людям радять:
- висипатися та дотримуватися режиму сну;
- пити достатньо води протягом дня;
- зменшувати стрес і емоційні навантаження;
- обмежити вживання кави та алкоголю;
- відмовитися від шкідливих звичок;
- регулярно займатися фізичною активністю;
- більше часу проводити на свіжому повітрі;
- дотримуватися збалансованого харчування;
- менше користуватися гаджетами перед сном;
- контролювати артеріальний тиск і не пропускати призначені ліки.
Такі прості кроки допоможуть підтримати самопочуття під час геомагнітних коливань.
Нагадаємо, у західні області України прийшла справжня зима. Карпати вкрило снігом.
Раніше ми повідомляли, як зміниться погода та чи треба "перевзувати" автомобіль на зимову резину.
Читайте Новини.LIVE!