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Магнитные бури приближаются — когда подготовиться метеозависимым

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Дата публикации 25 мая 2025 13:54
Прогноз магнитных бурь 25-27 мая — к чему готовиться
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури накроют Землю в течение 25-27 мая. Ожидается солнечная активность с К-индексом. Вследствие этого у метеозависимых может значительно ухудшиться самочувствие.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды и Meteoagent.

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Прогноз магнитных бурь 25-27 мая

В воскресенье, 25 мая, прогнозируется незначительная солнечная активность с К-индексом 1,6, что свидетельствует о слабых магнитных бурях.

Магнітні бурі 25-27 травня
Прогноз магнитных бурь 25-27 мая. Фото: Meteoagent

А завтра, 26 мая, также будет солнечная активность с К-индексом 2,67. Это соответствует слабым магнитным бурям.

Во вторник, 27 мая, солнечная активность будет с таким же индексом. Таким образом, ожидается незначительная магнитная буря.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Магнитные бури могут по-разному влиять на самочувствие человека. Чаще всего негативные реакции наблюдаются у метеозависимых людей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

Основные проявления влияния магнитных бурь на организм:

  • головная боль и головокружение;
  • усталость, слабость и снижение концентрации;
  • перепады давления или учащенное сердцебиение;
  • раздражительность, тревожность, бессонница;
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Магнітні бурі 25 травня
Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь:

  • старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время;
  • уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку;
  • пейте достаточно воды;
  • контролируйте давление;
  • выбирайте легкую пищу с содержанием магния, калия и витаминов;
  • откажитесь от алкоголя и уменьшите количество кофеина;
  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • избегайте интенсивного пользования гаджетами.

Напомним, китайские ученые заявили, что на орбитальной станции "Тяньгун" обнаружен новый вид бактерий.

А недавно в воды Индийского океана упал космический аппарат "Космос-482", который был запущен СССР в 1972 году.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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