Прогноз магнитных бурь 25-27 мая — к чему готовиться

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури накроют Землю в течение 25-27 мая. Ожидается солнечная активность с К-индексом. Вследствие этого у метеозависимых может значительно ухудшиться самочувствие.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды и Meteoagent.

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Прогноз магнитных бурь 25-27 мая

В воскресенье, 25 мая, прогнозируется незначительная солнечная активность с К-индексом 1,6, что свидетельствует о слабых магнитных бурях.

Прогноз магнитных бурь 25-27 мая. Фото: Meteoagent

А завтра, 26 мая, также будет солнечная активность с К-индексом 2,67. Это соответствует слабым магнитным бурям.

Во вторник, 27 мая, солнечная активность будет с таким же индексом. Таким образом, ожидается незначительная магнитная буря.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Магнитные бури могут по-разному влиять на самочувствие человека. Чаще всего негативные реакции наблюдаются у метеозависимых людей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

Основные проявления влияния магнитных бурь на организм:

головная боль и головокружение;

усталость, слабость и снижение концентрации;

перепады давления или учащенное сердцебиение;

раздражительность, тревожность, бессонница;

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь:

старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время;

уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку;

пейте достаточно воды;

контролируйте давление;

выбирайте легкую пищу с содержанием магния, калия и витаминов;

откажитесь от алкоголя и уменьшите количество кофеина;

больше гуляйте на свежем воздухе;

избегайте интенсивного пользования гаджетами.

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А недавно в воды Индийского океана упал космический аппарат "Космос-482", который был запущен СССР в 1972 году.