Прогноз магнитных бурь 25-27 мая — к чему готовиться

Магнитные бури приближаются — когда подготовиться метеозависимым
Магнитные бури накроют Землю в течение 25-27 мая. Ожидается солнечная активность с К-индексом. Вследствие этого у метеозависимых может значительно ухудшиться самочувствие.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды и Meteoagent.
Прогноз магнитных бурь 25-27 мая
В воскресенье, 25 мая, прогнозируется незначительная солнечная активность с К-индексом 1,6, что свидетельствует о слабых магнитных бурях.
А завтра, 26 мая, также будет солнечная активность с К-индексом 2,67. Это соответствует слабым магнитным бурям.
Во вторник, 27 мая, солнечная активность будет с таким же индексом. Таким образом, ожидается незначительная магнитная буря.
Как магнитные бури влияют на организм человека
Магнитные бури могут по-разному влиять на самочувствие человека. Чаще всего негативные реакции наблюдаются у метеозависимых людей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей.
Основные проявления влияния магнитных бурь на организм:
- головная боль и головокружение;
- усталость, слабость и снижение концентрации;
- перепады давления или учащенное сердцебиение;
- раздражительность, тревожность, бессонница;
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Как побороть последствия магнитных бурь:
- старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время;
- уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку;
- пейте достаточно воды;
- контролируйте давление;
- выбирайте легкую пищу с содержанием магния, калия и витаминов;
- откажитесь от алкоголя и уменьшите количество кофеина;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- избегайте интенсивного пользования гаджетами.
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