Прогноз магнітних бур 25-27 травня — до чого готуватися

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі накриють Землю впродовж 25-27 травня. Очікується сонячна активність з К-індексом. Внаслідок цього у метеозалежних може значно погіршитися самопочуття.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди та Meteoagent.

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Прогноз магнітних бур 25-27 травня

У неділю, 25 травня, прогнозується незначна сонячна активність із К-індексом 1,6, що свідчить про слабкі магнітні бурі.

Прогноз магнітних бур 25-27 травня. Фото: Meteoagent

А завтра, 26 травня, також буде сонячна активність з К-індексом 2,67. Це відповідає слабким магнітним бурям.

У вівторок, 27 травня, сонячна активність буде з таким же індексом. Таким чином, очікується незначна магнітна буря.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Магнітні бурі можуть по-різному впливати на самопочуття людини. Найчастіше негативні реакції спостерігаються у метеозалежних людей, осіб із хронічними захворюваннями та людей похилого віку.

Основні прояви впливу магнітних бур на організм:

головний біль та запаморочення;

втома, слабкість та зниження концентрації;

перепади тиску або прискорене серцебиття;

дратівливість, тривожність, безсоння;

загострення серцево-судинних захворювань.

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур:

намагайтеся лягати та прокидатися в один і той самий час;

зменште фізичне й емоційне навантаження;

пийте достатньо води;

контролюйте тиск;

обирайте легку їжу з вмістом магнію, калію та вітамінів;

відмовтесь від алкоголю та зменште кількість кофеїну;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

уникайте інтенсивного користування гаджетами.

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