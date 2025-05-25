Прогноз магнітних бур 25-27 травня — до чого готуватися

Магнітні бурі наближаються — коли підготуватися метеозалежним
Магнітні бурі накриють Землю впродовж 25-27 травня. Очікується сонячна активність з К-індексом. Внаслідок цього у метеозалежних може значно погіршитися самопочуття.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди та Meteoagent.
Прогноз магнітних бур 25-27 травня
У неділю, 25 травня, прогнозується незначна сонячна активність із К-індексом 1,6, що свідчить про слабкі магнітні бурі.
А завтра, 26 травня, також буде сонячна активність з К-індексом 2,67. Це відповідає слабким магнітним бурям.
У вівторок, 27 травня, сонячна активність буде з таким же індексом. Таким чином, очікується незначна магнітна буря.
Як магнітні бурі впливають на організм людини
Магнітні бурі можуть по-різному впливати на самопочуття людини. Найчастіше негативні реакції спостерігаються у метеозалежних людей, осіб із хронічними захворюваннями та людей похилого віку.
Основні прояви впливу магнітних бур на організм:
- головний біль та запаморочення;
- втома, слабкість та зниження концентрації;
- перепади тиску або прискорене серцебиття;
- дратівливість, тривожність, безсоння;
- загострення серцево-судинних захворювань.
Як побороти наслідки магнітних бур:
- намагайтеся лягати та прокидатися в один і той самий час;
- зменште фізичне й емоційне навантаження;
- пийте достатньо води;
- контролюйте тиск;
- обирайте легку їжу з вмістом магнію, калію та вітамінів;
- відмовтесь від алкоголю та зменште кількість кофеїну;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- уникайте інтенсивного користування гаджетами.
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