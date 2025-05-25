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Магнітні бурі наближаються — коли підготуватися метеозалежним

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Дата публікації: 25 травня 2025 13:54
Прогноз магнітних бур 25-27 травня — до чого готуватися
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі накриють Землю впродовж 25-27 травня. Очікується сонячна активність з К-індексом. Внаслідок цього у метеозалежних може значно погіршитися самопочуття.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди та Meteoagent.

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Прогноз магнітних бур 25-27 травня

У неділю, 25 травня, прогнозується незначна сонячна активність із К-індексом 1,6, що свідчить про слабкі магнітні бурі.

Магнітні бурі 25-27 травня
Прогноз магнітних бур 25-27 травня. Фото: Meteoagent

А завтра, 26 травня, також буде сонячна активність з К-індексом 2,67. Це відповідає слабким магнітним бурям.

У вівторок, 27 травня, сонячна активність буде з таким же індексом. Таким чином, очікується незначна магнітна буря.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Магнітні бурі можуть по-різному впливати на самопочуття людини. Найчастіше негативні реакції спостерігаються у метеозалежних людей, осіб із хронічними захворюваннями та людей похилого віку.

Основні прояви впливу магнітних бур на організм:

  • головний біль та запаморочення;
  • втома, слабкість та зниження концентрації;
  • перепади тиску або прискорене серцебиття;
  • дратівливість, тривожність, безсоння;
  • загострення серцево-судинних захворювань.
Магнітні бурі 25 травня
Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур:

  • намагайтеся лягати та прокидатися в один і той самий час;
  • зменште фізичне й емоційне навантаження;
  • пийте достатньо води;
  • контролюйте тиск;
  • обирайте легку їжу з вмістом магнію, калію та вітамінів;
  • відмовтесь від алкоголю та зменште кількість кофеїну;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • уникайте інтенсивного користування гаджетами.

Нагадаємо, китайські науковці заявили, що на орбітальній станції "Тяньгун" виявлено новий вид бактерій.

А нещодавно у води Індійського океану впав космічний апарат "Космос-482", який був запущений СРСР у 1972 році.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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