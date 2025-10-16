Магнитные бури 16 октября — прогноз для метеозависимых

Магнитная буря накрыла Землю — какая мощность и последствия
Магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 16 октября. При этом она будет слабого уровня G1. Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитная буря 16 октября
Магнитная буря G1 может быть причиной незначительных сбоев в работе энергетических систем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
За последние сутки солнечная активность была умеренной — зафиксировано 18 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю. Кроме того, произошло три вспышки М, самая большая из которых М4,8.
Вспышки класса M относятся к среднему уровню мощности среди сильных. М2 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной Солнцем стороне Земли и может сопровождаться солнечным радиационным штормом.
Геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
Солнечная активность на 15 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 64
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
Во время магнитных бурь организм может реагировать изменением давления, головной болью, слабостью, раздражительностью или бессонницей. Чтобы облегчить самочувствие в этот период, следует придерживаться рекомендаций:
- придерживайтесь спокойного режима дня;
- больше отдыхайте и спите не менее 7-8 часов;
- обезвоживание усиливает головную боль и слабость;
- ограничьте кофе, алкоголь и сигареты;
- выбирайте овощи, фрукты, каши, рыбу, нежирное мясо, орехи;
- умеренные прогулки улучшают кровообращение и уменьшают напряжение;
- примите теплый душ или ванну.
Напомним, в ноябре ожидается несколько незначительных магнитных бурь. Чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности люди могут заметить небольшой дискомфорт.
Кроме того, до конца октября еще ожидаются магнитные бури. Мы писали подробный прогноз.
