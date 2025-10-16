Видео
Видео

Магнитная буря накрыла Землю — какая мощность и последствия

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 13:20
Магнитные бури 16 октября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 16 октября. При этом она будет слабого уровня G1. Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитная буря 16 октября

Магнитная буря G1 может быть причиной незначительных сбоев в работе энергетических систем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

За последние сутки солнечная активность была умеренной — зафиксировано 18 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю. Кроме того, произошло три вспышки М, самая большая из которых М4,8.

Вспышки класса M относятся к среднему уровню мощности среди сильных. М2 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной Солнцем стороне Земли и может сопровождаться солнечным радиационным штормом.

Геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 15 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 64
Магнітні бурі 16 жовтня
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Во время магнитных бурь организм может реагировать изменением давления, головной болью, слабостью, раздражительностью или бессонницей. Чтобы облегчить самочувствие в этот период, следует придерживаться рекомендаций:

  • придерживайтесь спокойного режима дня;
  • больше отдыхайте и спите не менее 7-8 часов;
  • обезвоживание усиливает головную боль и слабость;
  • ограничьте кофе, алкоголь и сигареты;
  • выбирайте овощи, фрукты, каши, рыбу, нежирное мясо, орехи;
  • умеренные прогулки улучшают кровообращение и уменьшают напряжение;
  • примите теплый душ или ванну.

Напомним, в ноябре ожидается несколько незначительных магнитных бурь. Чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности люди могут заметить небольшой дискомфорт.

Кроме того, до конца октября еще ожидаются магнитные бури. Мы писали подробный прогноз.

