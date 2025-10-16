Відео
Україна
Магнітна буря накрила Землю — яка потужність та наслідки

Магнітна буря накрила Землю — яка потужність та наслідки

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:20
Магнітні бурі 16 жовтня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітна буря очікується на Землі у четвер, 16 жовтня. Водночас вона буде слабкого рівня G1. Магнітна буря може вплинути на здоровʼя метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітна буря 16 жовтня

Магнітна буря G1 може бути причиною незначних збоїв у роботі енергетичних систем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

За останню добу сонячна активність була помірною — зафіксовано 18 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю. Крім того, сталося три спалахи М, найбільший з яких М4,8.

Спалахи класу M належать до середнього рівня потужності серед сильних. М2 здатний спричинити незначні радіоперешкоди на освітленому Сонцем боці Землі та може супроводжуватися сонячним радіаційним штормом.

Геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 15 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 50%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 64
Магнітні бурі 16 жовтня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

Під час магнітних бур організм може реагувати зміною тиску, головним болем, слабкістю, дратівливістю чи безсонням. Щоб полегшити самопочуття в цей період, варто дотримуватися рекомендацій:

  • дотримуйтеся спокійного режиму дня;
  • більше відпочивайте і спіть не менше 7–8 годин;
  • зневоднення посилює головний біль і слабкість;
  • обмежте каву, алкоголь і сигарети;
  • обирайте овочі, фрукти, каші, рибу, нежирне м’ясо, горіхи;
  • помірні прогулянки покращують кровообіг і зменшують напруження;
  • прийміть теплий душ або ванну.

Нагадаємо, у листопаді очікується декілька незначних магнітних бур. Чутливі до змін атмосферного тиску або сонячної активності люди можуть помітити невеликий дискомфорт.

Крім того, до кінця жовтня ще очікуються магнітні бурі. Ми писали детальний прогноз.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
