Прогноз погоды в Украине на завтра, 20 февраля, от Натальи Диденко

Женщина во время снегопада. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 20 февраля, будет с сильными морозами. Местами температура воздуха снизится до -20 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 20 февраля

Ночью в Украине будет -9...-15 °С, на Левобережье -12...-19 °С, а на востоке до -20 °С. Днем температура воздуха повысится до -1...-6 °С.

Осадки в виде небольшого снега будут ночью и утром на западе и севере, а днем — в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Погода в Украине 20 февраля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Диденко предупредила о гололеде на дорогах.

Погода в Киеве 20 февраля

В столице завтра ночью будет небольшой снег, а днем без существенных осадков. Ночью ожидается -7...-9 °С, а днем — -3...-5 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Диденко рассказала, что в Украине ожидается потепление с 25 февраля. Местами температура воздуха повысится до +10 °С.

Также в Украине всю неделю сохранится холодная погода, а в отдельных регионах ожидается снег.