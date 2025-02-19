Прогноз погоди в Україні на завтра, 20 лютого, від Наталки Діденко

Жінка під час снігопаду. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 20 лютого, буде з сильними морозами. Місцями температура повітря знизиться до -20 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Вночі в Україні буде -9...-15 °С, на Лівобережжі -12...-19 °С, а на сході до -20 °С. Вдень температура повітря підвищиться до -1...-6 °С.

Опади у вигляді невеликого снігу будуть вночі та вранці на заході та півночі, а вдень — у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

Погода в Україні 20 лютого. Фото: t.me/PohodaNatalka

Діденко попередила про ожеледицю на дорогах.

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У столиці завтра вночі буде невеликий сніг, а вдень без істотних опадів. Вночі очікується -7...-9 °С, а вдень — -3...-5 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Діденко розповіла, що в Україні очікується потепління з 25 лютого. Місцями температура повітря підвищиться до +10 °С.

Також в Україні весь тиждень збережеться холодна погода, а в окремих регіонах очікується сніг.