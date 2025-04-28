Погода в Украине 28 апреля - прогноз от Укргидрометцентра

Девушка кутается от холодного ветра. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 28 апреля, будет сухой. В некоторых областях ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 апреля

По прогнозам синоптиков, ночью в северных, восточных и центральных областях возможны заморозки в воздухе 0...-3 °C, на остальной территории температура составит +1...+6 °C, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 °C.

Днем воздух прогреется до +10...+15 °C, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +14...+19 °C. На востоке и северо-востоке страны будет прохладнее - всего +7...+12 °C.

Ветер преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что в ночь на 28 апреля заморозки 0...-3 °C в воздухе прогнозируются в восточных, северных и центральных областях. В то же время установлен II уровень опасности - оранжевый.

Кроме того, 28 апреля в южной части и западных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 °C. В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.

Метеорологи предупреждают, что заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в понедельник почти по всей территории Украины сохранится сухая и холодная погода. Будет влиять антициклон, поэтому осадков не ожидается.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 °C, а в большинстве регионов прогнозируются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе - от 0 до -5 °C.

Днем воздух прогреется до +13...+18 °C, на Закарпатье местами до +21 °C. Зато на крайнем востоке страны дневная температура будет оставаться ниже - +8...+13 °C.

Ранее мы сообщали, что в начале недели Украину охватит прохладная погода из-за вторжения арктического воздуха. А в Сумах и Харькове в конце апреля шел снег.