Погода в Україні 28 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Дівчина кутається від холодного вітру. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 28 квітня, буде сухою. У деяких областях очікуються заморозки в повітрі і на ґрунті.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 квітня

За прогнозами синоптиків, вночі у північних, східних та центральних областях можливі заморозки у повітрі 0…–3 °C, на решті території температура становитиме +1…+6 °C, місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…–5 °C.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 °C, у Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 °C. На сході та північному сході країни буде прохолодніше — лише +7…+12 °C.

Вітер переважно північно-західного напрямку, 5–10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про стихійні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили, що у ніч проти 28 квітня заморозки 0…-3 °C у повітрі прогнозуються у східних, північних та центральних областях. Водночас встановлено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

Крім того, 28 квітня в південній частині та західних регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-5 °C. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Метеорологи попереджають, що заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Попередження про стихійні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у понеділок майже по всій території України збережеться суха та холодна погода. Впливатиме антициклон, тож опадів не очікується.

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі температура повітря становитиме від +1 до +6 °C, а в більшості регіонів прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі — від 0 до -5 °C.

Вдень повітря прогріється до +13…+18 °C, на Закарпатті місцями до +21 °C. Натомість на крайньому сході країни денна температура залишатиметься нижчою — +8…+13 °C.

Раніше ми повідомляли, що на початку тижня Україну охопить прохолодна погода через вторгнення арктичного повітря. А в Сумах та Харкові наприкінці квітня йшов сніг.