Прогноз погоды в Украине 7 октября

Сильные ливни накроют еще пару областей — прогноз от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине завтра, 7 октября, будет дождливая и прохладная. Сильные ливни накроют еще несколько областей.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 7 октября
По данным синоптиков, в понедельник в Украине облачно с прояснениями.
В южных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидается дождь с грозами, местами сильные. В западных и восточных регионах прогнозируется небольшой дождь.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +7...+12°С, днем +11...+16°С.
На остальной территории ночью +12...+17°С, днем +16...+21°С, в восточных областях +22...+27°С.
Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.
Погода в Киеве
В столице Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем небольшой дождь.
Температура воздуха ночью около +10°С, днем +12...+14°С.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Напомним, погода в Украине сейчас формируется действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.
Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.
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