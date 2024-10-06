Прогноз погоды в Украине 7 октября

Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 октября, будет дождливая и прохладная. Сильные ливни накроют еще несколько областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 7 октября

По данным синоптиков, в понедельник в Украине облачно с прояснениями.

В южных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидается дождь с грозами, местами сильные. В западных и восточных регионах прогнозируется небольшой дождь.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +7...+12°С, днем +11...+16°С.

На остальной территории ночью +12...+17°С, днем +16...+21°С, в восточных областях +22...+27°С.

Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем небольшой дождь.

Температура воздуха ночью около +10°С, днем +12...+14°С.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температурная карта. Фото: ventusky

Напомним, погода в Украине сейчас формируется действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.