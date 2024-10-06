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Люті зливи накриють ще кілька областей — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

6 жовтня 2024 17:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 7 жовтня
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 7 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Сильні зливи накриють ще кілька областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 жовтня

За даними синоптиків, у понеділок в Україні хмарно з проясненнями. 

У південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються дощі з грозами, місцями сильні. У західних та східних регіонах прогнозується невеликий дощ.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +7...+12°С, вдень +11...+16°С.

На решті території вночі +12...+17°С, вдень +16...+ 21°С, у східних областях +22...+27°С.

Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.

Погода в Україні 7 жовтня
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці України хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +10°С, вдень +12...+14°.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Україні 7 жовтня
Температурна карта. Фото: ventusky

Нагадаємо, погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

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