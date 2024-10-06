Прогноз погоди в Україні 7 жовтня

Люті зливи накриють ще кілька областей — прогноз від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні завтра, 7 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Сильні зливи накриють ще кілька областей.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 7 жовтня
За даними синоптиків, у понеділок в Україні хмарно з проясненнями.
У південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються дощі з грозами, місцями сильні. У західних та східних регіонах прогнозується невеликий дощ.
Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +7...+12°С, вдень +11...+16°С.
На решті території вночі +12...+17°С, вдень +16...+ 21°С, у східних областях +22...+27°С.
Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с.
Погода у Києві
У столиці України хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +10°С, вдень +12...+14°.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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