Прогноз погоды на 21 мая — какой будет погода завтра

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 21 мая, над территорией Украины сформируется поле повышенного атмосферного давления, что положительно повлияет на погоду. Благодаря этому уменьшится количество облаков, и солнце в дневные часы будет греть щедрее.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 21 мая от Укргидрометеоцентра

Ожидается переменная облачность. В восточных регионах, а также в Днепропетровской и местами в Запорожской областях ночью пройдут умеренные дожди, днем — лишь кратковременные и незначительные осадки.

Зато на остальной территории страны будет сухо.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер западного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит в промежутке +6...+11 °С, а днем потеплеет до +19...+24 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 21 мая от Натальи Диденко

Вторник, 21 мая, порадует украинцев долгожданным теплом — по всей стране установится почти идеальная температура воздуха. По прогнозам синоптиков, дневные показатели будут достигать в промежутке +17...+24 °С, что, как утверждают ученые, является наиболее комфортным диапазоном для человеческого организма. Именно в такую погоду телу не приходится тратить лишние калории на согревание или охлаждение.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Впрочем, без дождей не обойдется. Во вторник осадки вероятны в западных, центральных и восточных регионах страны. На севере и юге преимущественно сухо, за исключением Сумщины. Ветер ожидается западного направления, умеренный, однако на востоке местами возможны порывы.

В Киеве 21 мая прогнозируют настоящую весеннюю идиллию: без существенных осадков и с приятной температурой около +22 °С. Идеальное время, чтобы насладиться природой, полить цветы на балконе или просто подышать ароматами цветения.

Также метеорологи рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе.

А сегодня, 20 мая, в Полтаве прошел мощный ливень с градом. Из-за интенсивных потоков воды движение транспорта в городе значительно затруднено.