Прогноз погоди на 21 травня — якою буде погода завтра

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 21 травня, над територією України сформується поле підвищеного атмосферного тиску, що позитивно вплине на погоду. Завдяки цьому зменшиться кількість хмар, і сонце у денні години грітиме щедріше.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 21 травня від Укргідрометеоцентра

Очікується мінлива хмарність. У східних регіонах, а також у Дніпропетровській та місцями в Запорізькій областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень — лише короткочасні та незначні опади.

Натомість на решті території країни буде сухо.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер західного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме у проміжку+6...+11 °С, а вдень потепліє до +19…+24 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 21 травня від Наталки Діденко

Вівторок, 21 травня, порадує українців довгоочікуваним теплом — по всій країні встановиться майже ідеальна температура повітря. За прогнозами синоптиків, денні показники сягатимуть у проміжку +17...+24 °С, що, як стверджують науковці, є найбільш комфортним діапазоном для людського організму. Саме в таку погоду тілу не доводиться витрачати зайві калорії на зігрівання чи охолодження.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Втім, без дощів не обійдеться. У вівторок опади ймовірні у західних, центральних і східних регіонах країни. На півночі та півдні переважно сухо, за винятком Сумщини. Вітер очікується західного напрямку, помірний, проте на сході місцями можливі пориви.

У Києві 21 травня прогнозують справжню весняну ідилію: без істотних опадів і з приємною температурою близько +22 °С. Ідеальний час, щоб насолодитися природою, полити квіти на балконі чи просто подихати ароматами цвітіння.

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