Прогноз погоди на 21 травня — якою буде погода завтра

Літо з'явилось на горизонті — прогноз погоди на завтра
У вівторок, 21 травня, над територією України сформується поле підвищеного атмосферного тиску, що позитивно вплине на погоду. Завдяки цьому зменшиться кількість хмар, і сонце у денні години грітиме щедріше.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 21 травня від Укргідрометеоцентра
Очікується мінлива хмарність. У східних регіонах, а також у Дніпропетровській та місцями в Запорізькій областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень — лише короткочасні та незначні опади.
Натомість на решті території країни буде сухо.
Вітер західного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме у проміжку+6...+11 °С, а вдень потепліє до +19…+24 °С.
Прогноз погоди на 21 травня від Наталки Діденко
Вівторок, 21 травня, порадує українців довгоочікуваним теплом — по всій країні встановиться майже ідеальна температура повітря. За прогнозами синоптиків, денні показники сягатимуть у проміжку +17...+24 °С, що, як стверджують науковці, є найбільш комфортним діапазоном для людського організму. Саме в таку погоду тілу не доводиться витрачати зайві калорії на зігрівання чи охолодження.
Втім, без дощів не обійдеться. У вівторок опади ймовірні у західних, центральних і східних регіонах країни. На півночі та півдні переважно сухо, за винятком Сумщини. Вітер очікується західного напрямку, помірний, проте на сході місцями можливі пориви.
У Києві 21 травня прогнозують справжню весняну ідилію: без істотних опадів і з приємною температурою близько +22 °С. Ідеальний час, щоб насолодитися природою, полити квіти на балконі чи просто подихати ароматами цвітіння.
Також метеорологи розповіли, якою буде погода в Україні на цьому тижні.
А сьогодні, 20 травня, в Полтаві пройшла потужна злива з градом. Через інтенсивні потоки води рух транспорту в місті значно ускладнений.
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