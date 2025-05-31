Прогноз погоды в Украине на завтра 1 июня от Наталки Диденко

Лето придет с дождями — Диденко назвала, где будут осадки завтра
Погода в Украине завтра, 1 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. В то же время в некоторых областях первый день лета будет с дождями.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 1 июня
Температура воздуха повысится до +20...+26 °С. Однако в большинстве областей Украины ожидаются периодические дожди.
Осадков не будет только в северной части страны. Там в течение суток прогнозируют солнечную погоду.
Погода в Киеве 1 июня
В столице температура воздуха завтра будет +22...+24 °С. Там существенные осадки маловероятны.
"В дальнейшем — теплая погода. Во вторник — кратковременная свежесть до +19 °С, и уже в четверг, 5-го июня, в Киеве ожидается +28...+30 °С", — отметила Диденко.
Напомним, синоптики прогнозируют, что летом этого года средняя температура будет выше климатической нормы.
А в июле воздух прогреется до +35 °С и выше. Кроме того, синоптики предупредили о "тропических" ночах.
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