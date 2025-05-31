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Літо прийде з дощами — Діденко назвала, де будуть опади завтра

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Дата публікації: 31 травня 2025 16:24
Прогноз погоди в Україні на завтра 1 червня від Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 червня, очікується з високою температурою повітря. Водночас у деяких областях перший день літа буде з дощами. 

 Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 1 червня

Температура повітря підвищиться до +20...+26 °С. Однак у більшості областей України очікуються періодичні дощі.

Погода в Україні 1 червня
Прогноз погоди в Україні 1 червня. Фото: Meteopost

Опадів не буде лише у північній частині країни. Там протягом доби прогнозують сонячну погоду.

Погода в Києві 1 червня

У столиці температура повітря завтра буде +22...+24 °С. Там істотні опади малоймовірні.

"Надалі — тепла погода. У вівторок — короткочасна свіжість до +19 °С, та вже у четвер, 5-го червня, у Києві очікується +28...+30 °С", — зазначила Діденко.

Погода в Україні 5 червня
Прогноз погоди в Україні 5 червня. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що влітку цього року середня температура буде вищою за кліматичну норму.

А в липні повітря прогріється до +35 °С і вище. Крім того, синоптики попередили про "тропічні" ночі.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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