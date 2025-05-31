Прогноз погоди в Україні на завтра 1 червня від Наталки Діденко

Літо прийде з дощами — Діденко назвала, де будуть опади завтра
Погода в Україні завтра, 1 червня, очікується з високою температурою повітря. Водночас у деяких областях перший день літа буде з дощами.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 1 червня
Температура повітря підвищиться до +20...+26 °С. Однак у більшості областей України очікуються періодичні дощі.
Опадів не буде лише у північній частині країни. Там протягом доби прогнозують сонячну погоду.
Погода в Києві 1 червня
У столиці температура повітря завтра буде +22...+24 °С. Там істотні опади малоймовірні.
"Надалі — тепла погода. У вівторок — короткочасна свіжість до +19 °С, та вже у четвер, 5-го червня, у Києві очікується +28...+30 °С", — зазначила Діденко.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що влітку цього року середня температура буде вищою за кліматичну норму.
А в липні повітря прогріється до +35 °С і вище. Крім того, синоптики попередили про "тропічні" ночі.
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