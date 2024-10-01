Прогноз погоды в Украине на завтра 1 октября от синоптиков.

Женщина с кофе идет по улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На большей части страны 2 октября ожидается без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в зависимости от региона.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 2 октября

В среду, 2 октября, на территории Украины будет преимущественно солнечная погода, без осадков.

Ночью и утром местами синоптики прогнозируют туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в восточной части восточного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных регионах будет колебаться от +2...+7°С, на поверхности почвы и местами в воздухе передают заморозки 0...-3°С. Днем в западных областях ожидается +13...+18°С.

На остальной части страны ночью +8...+14°С, днем +21...+26°С.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября. Фото: Meteoprog

Напомним, в Киеве и области 2 октября синоптики прогнозируют облачную погоду. Осадков не ожидается, однако ночью температура воздуха опустится до низких отметок.

Также синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в октябре.