Прогноз погоди в Україні на завтра 1 жовтня від синоптиків

Літо не поспішає відступати — синоптики назвали області, де затримається тепло
На більшій частині країни 2 жовтня очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в залежності від регіону.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 2 жовтня
У середу, 2 жовтня, на території України пануватиме переважно сонячна погода, без опадів.
Вночі та вранці в західних областях місцями синоптики прогнозують туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у східній частині східного напрямку, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі у західних регіонах коливатиметься від +2...+7 °С, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі передають заморозки 0...-3 °С. Вдень у західних областях очікується +13...+18 °С.
На решті частини країни вночі +8...+14 °С, удень +21...+26 °С.
Нагадаємо, у Києві та по області 2 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.
Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода у жовтні.
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