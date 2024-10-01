Прогноз погоди в Україні на завтра 1 жовтня від синоптиків

Жінка з кавою йде вулицею. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На більшій частині країни 2 жовтня очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в залежності від регіону.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 2 жовтня

У середу, 2 жовтня, на території України пануватиме переважно сонячна погода, без опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями синоптики прогнозують туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у східній частині східного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних регіонах коливатиметься від +2...+7 °С, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі передають заморозки 0...-3 °С. Вдень у західних областях очікується +13...+18 °С.

На решті частини країни вночі +8...+14 °С, удень +21...+26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Києві та по області 2 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.

Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода у жовтні.