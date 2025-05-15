Прогноз погоды в Украине на завтра 16 мая - где похолодает

В пятницу, 16 мая, атмосферный фронт принесет периодические дожди на севере, западе Украины и в Винницкой области. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 16 мая

Температура воздуха будет существенно колебаться: холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область, где термометры покажут лишь +8...+12 °С. На западе страны воздух прогреется до +10...+14 °С, в центральных областях — до +15...+19 °С, а на юге и востоке — до +15...+21 °С.

В столице завтра вас ждет ощутимое похолодание: вместо сегодняшних +16 °С будет всего +9...+11 °С, и к тому же с дождем. Поэтому синоптик посоветовала не забывать о теплой одежде.

Суббота также принесет прохладу, но уже в воскресенье погода начнет постепенно теплеть. Однако в понедельник снова следует ждать снижения температуры, а вот со вторника-среды — постепенное потепление.

Стоит заметить, что активные дожди пока не уступают место сухим антициклонам, поэтому выходные и начало следующей недели будут преимущественно влажными.

"И напоследок — если вы утром не успели одеть вышиванку, можно сделать это вечером и сделать селфи. Ведь это не просто одежда — это наша память, наша идентичность и уникальная красота, сияющая в тысячах цветов и орнаментов, присущих только нам, украинцам", — добавила Диденко.