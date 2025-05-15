Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Метео Літо не поспішає — Діденко розкрила, якою буде погода завтра

Літо не поспішає — Діденко розкрила, якою буде погода завтра

Ua en ru
Дата публікації: 15 травня 2025 15:27
Прогноз погоди в Україні на завтра 16 травня — де похолодає
Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'тницю, 16 травня, атмосферний фронт принесе періодичні дощі на півночі, заході України та на Вінниччині. В інших регіонах істотних опадів не очікується. 

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Літо не поспішає — якою буде погода завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 16 травня

Температура повітря суттєво коливатиметься: найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина, де термометри покажуть лише +8…+12 °С. На заході країни повітря прогріється до +10…+14 °С, у центральних областях — до +15…+19 °С, а на півдні та сході — до +15…+21 °С.

У столиці завтра на вас чекає відчутне похолодання: замість сьогоднішніх +16 °С буде всього +9…+11 °С, і до того ж з дощем. Тож синоптикиня порадила не забувати про теплий одяг.

Субота також принесе прохолоду, але вже у неділю погода почне поступово теплішати. Проте в понеділок знову слід чекати зниження температури, а ось із вівторка-середи — поступове потепління.

Варто зауважити, що активні дощі поки що не поступаються місцем сухим антициклонам, тож вихідні та початок наступного тижня будуть переважно вологими.

"І наостанок — якщо ви зранку не встигли одягнути вишиванку, можна зробити це ввечері і зробити селфі. Адже це не просто одяг — це наша пам'ять, наша ідентичність і унікальна краса, що сяє у тисячах кольорів і орнаментів, притаманних лише нам, українцям", — додала Діденко.

Літо не поспішає — якою буде погода завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомили, що скоро в Україну скоро прийде холодна температура.

Крім того, синоптики повідомляли, що у Харкові та області погода залишиться теплою та сонячною. Опадів, за прогнозом, не буде.

погода Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /