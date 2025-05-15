Прогноз погоди в Україні на завтра 16 травня — де похолодає

У п'тницю, 16 травня, атмосферний фронт принесе періодичні дощі на півночі, заході України та на Вінниччині. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 16 травня

Температура повітря суттєво коливатиметься: найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина, де термометри покажуть лише +8…+12 °С. На заході країни повітря прогріється до +10…+14 °С, у центральних областях — до +15…+19 °С, а на півдні та сході — до +15…+21 °С.

У столиці завтра на вас чекає відчутне похолодання: замість сьогоднішніх +16 °С буде всього +9…+11 °С, і до того ж з дощем. Тож синоптикиня порадила не забувати про теплий одяг.

Субота також принесе прохолоду, але вже у неділю погода почне поступово теплішати. Проте в понеділок знову слід чекати зниження температури, а ось із вівторка-середи — поступове потепління.

Варто зауважити, що активні дощі поки що не поступаються місцем сухим антициклонам, тож вихідні та початок наступного тижня будуть переважно вологими.

"І наостанок — якщо ви зранку не встигли одягнути вишиванку, можна зробити це ввечері і зробити селфі. Адже це не просто одяг — це наша пам'ять, наша ідентичність і унікальна краса, що сяє у тисячах кольорів і орнаментів, притаманних лише нам, українцям", — додала Діденко.