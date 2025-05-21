Прогноз погоды на 22 мая - какой будет погода завтра

Лето на горизонте — погода на завтра от Укргидрометцентра
В четверг, 22 мая, в Украине ожидается погода без осадков по всей территории страны. Температура также будет выше.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 22 мая
Днем большинство областей будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно сухую и спокойную погоду. Однако в западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области, уже вернется атмосферный фронт.
Из-за этого там прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами возможен град, а также шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.
Ветер преимущественно юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +7...+12 °С, а днем потеплеет до +20...+25 °С.
Напомним, прогноз погоды на неделю с 18 по 25 мая обещает быть изменчивым: в некоторых регионах ожидаются сильные грозовые ливни, тогда как другие области будут купаться в теплых лучах солнца и приятной летней погоде.
Недавно в Полтаве прошел град, а в результате интенсивного дождя улицы оказались затопленными водой.
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