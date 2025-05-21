Прогноз погоды на 22 мая - какой будет погода завтра

Девушки гуляют по городу в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 мая, в Украине ожидается погода без осадков по всей территории страны. Температура также будет выше.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 22 мая

Днем большинство областей будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно сухую и спокойную погоду. Однако в западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области, уже вернется атмосферный фронт.

Из-за этого там прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами возможен град, а также шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ветер преимущественно юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +7...+12 °С, а днем потеплеет до +20...+25 °С.

Напомним, прогноз погоды на неделю с 18 по 25 мая обещает быть изменчивым: в некоторых регионах ожидаются сильные грозовые ливни, тогда как другие области будут купаться в теплых лучах солнца и приятной летней погоде.

Недавно в Полтаве прошел град, а в результате интенсивного дождя улицы оказались затопленными водой.